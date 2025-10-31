Ekonomija

OBJAVLJENE NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel narednih 7 dana

В.Н.

31. 10. 2025. u 11:03

STIGLE su nove cene goriva koje će važiti narednih sedam dana.

ОБЈАВЉЕНЕ НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА: Ево колико ћемо плаћати бензин и дизел наредних 7 дана

Foto: Tanjug

Danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela će koštati 196 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 180 dinara.

Cena goriva, i evrodizela i benzina, viša je za tri dinara po litru u odnosu na prethodnu nedelju.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 7. novembra. 
 

