OBJAVLJENE NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel narednih 7 dana
STIGLE su nove cene goriva koje će važiti narednih sedam dana.
Danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela će koštati 196 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 180 dinara.
Cena goriva, i evrodizela i benzina, viša je za tri dinara po litru u odnosu na prethodnu nedelju.
Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 7. novembra.
