OBJAVLJENE NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel narednih 7 dana

PANČEVAČKA rafinerija može da radi do 25. novembra prema raspoloživim zalihama nafte, a još uvek nema jasnijih naznaka u kom pravcu se traži rešenje za funkcionisanje "Naftne industrije Srbije" (NIS) i nakon ovog datuma. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da postoje ideje da neki fondovi preuzmu deo NIS-a, ali da nije siguran da li će Amerikanci to prihvatiti ili ne.