MILAN RADOŠ JE NOVI GENERALNI DIREKTOR KOMPANIJE CARNEX

KOMPANIJA "Carnex" saopštila je imenovanje Milana Radoša na novu funkciju u okviru kompanije. Radoš je kompaniji Carnex, koja posluje u okviru MK Grupe, pristupio 2021. godine kao komercijalni direktor i od tada ostvario značajne rezultate u unapređenju poslovanja i jačanju tržišne pozicije brenda.

Foto: Carnex

Tokom perioda obavljanja ove funkcije, Milan Radoš imao je ključnu ulogu u sprovođenju strateške revizije poslovnog pravca i postizanju rekordnih rezultata u pogledu tržišnog učešća, izvoza i profitabilnosti. Zahvaljujući tim aktivnostima, "Carnex" je dodatno ojačao svoju lidersku poziciju na tržištu mesnih prerađevina u Srbiji.

Sa više od 25 godina iskustva u prodaji, marketingu i strateškom planiranju, Milan Radoš nastavlja da unapređuje postignute rezultate kompanije, donoseći dodatnu stratešku viziju i ekspertizu. Njegovo profesionalno iskustvo doprinosi daljem jačanju poslovnih procesa i sprovođenju inicijativa koje podržavaju održivi rast, povećanje efikasnosti i profitabilnosti, kao i dalji razvoj konkurentske "Carnex" pozicije.

Kompanija "Carnex" nastavlja da ulaže u razvoj kadrova, inovacije i unapređenje poslovnih procesa, sa ciljem održivog rasta i jačanja pozicije na tržištu.