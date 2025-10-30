ROK ZA PORESKE PRIJAVE FRILENSERA ISTIČE DANAS: Za zahteve paušalaca sutra
ROK za podnošenje poreskih prijava za treći ovogodišnji kvartal ističe danas za fizička lica koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad i prihode od autorskih i srodnih prava, a na koje se porez plaćaju samooporezivanjem, tzv. frilensere.
U slučaju nepodnošenja poreske prijave u propisanom roku, odnosno do danas, poreski obveznik podleže obavezi plaćanja kamate, kao i prekršajnoj odgovornosti, saopštila je Poreska uprava.
Poreski obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti, koji su u tekućoj godini porez plaćali na oporezivu dobit, zahtev za paušalno oporezivanje za 2026. godinu mogu podneti najkasnije do petka, 31. oktobra.
Zahtev se podnosi u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ePorezi.
Preduzetnicima koji ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje, rešenje Poreske uprave o odobrenom paušalnom oporezivanju, koje će važiti od 1. januara sledeće godine, biće dostavljeno elektronskim putem u poresko sanduče, na portalu ePorezi.
Preduzetnici paušalci, kod kojih nisu izmenjeni uslovi poslovanja koji bi isključili pravo na paušalno oporezivanje, nemaju obavezu podnošenja zahteva i ovaj način oporezivanja koriste dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje.
BONUS VIDEO:
Srdačan pozdrav Ane Brnabić i Makrona na otvaranju Pariskog mirovnog foruma
Preporučujemo
KLjUČNI DATUMI U PORESKOM KALENDARU ZA OKTOBAR: Proverite svoje obaveze za ovaj mesec
08. 10. 2025. u 09:27
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)