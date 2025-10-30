ROK ZA PORESKE PRIJAVE FRILENSERA ISTIČE DANAS: Za zahteve paušalaca sutra

ROK za podnošenje poreskih prijava za treći ovogodišnji kvartal ističe danas za fizička lica koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad i prihode od autorskih i srodnih prava, a na koje se porez plaćaju samooporezivanjem, tzv. frilensere.

Foto: Shutterstock

U slučaju nepodnošenja poreske prijave u propisanom roku, odnosno do danas, poreski obveznik podleže obavezi plaćanja kamate, kao i prekršajnoj odgovornosti, saopštila je Poreska uprava.

Poreski obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti, koji su u tekućoj godini porez plaćali na oporezivu dobit, zahtev za paušalno oporezivanje za 2026. godinu mogu podneti najkasnije do petka, 31. oktobra.

Zahtev se podnosi u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ePorezi.

Preduzetnicima koji ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje, rešenje Poreske uprave o odobrenom paušalnom oporezivanju, koje će važiti od 1. januara sledeće godine, biće dostavljeno elektronskim putem u poresko sanduče, na portalu ePorezi.

Preduzetnici paušalci, kod kojih nisu izmenjeni uslovi poslovanja koji bi isključili pravo na paušalno oporezivanje, nemaju obavezu podnošenja zahteva i ovaj način oporezivanja koriste dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje.

