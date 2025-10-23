EVROPSKI INDEKSI RASTU: Cene nafte skočile zbog američkih sankcija Rosnjeftu i Lukoilu

EVROPSKI berzanski indeksi su danas uglavnom u porastu, dok su cene nafte skočile za više od tri odsto nakon što je američka predsednička administracija uvela nove sankcije za dve najveće ruske naftne kompanije, Rosnjeft i Lukoil, a kao razlog je navela nedovoljnu posvećenost zvanične Moskve pregovorima o okončanju sukoba u Ukrajini.

Foto: Profimedia/Ilustracija

U Evropi, francuski proizvođač automobila "Reno" objavio je dobre rezultate za treći kvartal 2025, kao i švedski "Volvo kars" i finska telekomunikaciona firma "Nokia", a danas se očekuju i izveštaji o zaradi kompanija "Unilever", "Roš", "Kering" i "Tales", prenosi Si-En-Bi-Si.

Indeks frankfurtske berze DAX je danas u 9.15 sati porastao za 0,25 odsto na 24.217,96 poena, francuski CAC 40 za 0,23 odsto na 8.225,38 poena, britanski FTSE 100 za 0,29 odsto na 9.540,70 poena, dok je moskovski MOEX pao za 3,08 odsto na 2.571,84 poena.

Vrednost američkog berzanskog indeksa Dau Džons je pred današnje otvaranje berzi pala za 0,71 odsto na 46.590,41 poen, vrednost indeksa S&P 500 za 0,53 odsto na 6.699,40 poena, a vrednost indeksa Nasdaq za 0,93 odsto na 22.740,40 poena, prenosi Tanjug.

Evropski fjučersi gasa za novembar su se danas na otvaranju berze TTF prodavali po ceni od 32,250 evra za megavat-sat.

Prema aktuelnim podacima sa berzi, cena sirove nafte je porasla na 60,443 dolara, a cena nafte Brent na 64,595 dolara.

Cena zlata je porasla na 4.115,66 dolara za uncu, a cena pšenice pala na 5,0303 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Forex iznosi 1,15953 dolara, što je za 0,13 odsto manje nego na početku trgovine.

(rt.rs)

