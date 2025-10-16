Ekonomija

Austrija seče pomoć najugroženijima, a drži lekcije Srbiji

Новости онлајн

16. 10. 2025. u 12:49

Beč najavljuje „milionski paket ušteda“ i sužava pristup minimalnoj socijalnoj pomoći. Najveća promena pogađa osobe sa supsidijarnom zaštitom, ljude koji nemaju azil, ali se ne mogu vratiti u zemlju porekla. Za njih bi pravo na pomoć prestalo.

Аустрија сече помоћ најугроженијима, а држи лекције Србији

Foto: Piksabej

Gradske vlasti računaju na stotine miliona evra uštede i poručuju da sistem treba „rasteretiti“, dok humanitarni sektor upozorava da će teret pasti na već preopterećene mreže solidarnosti.

Argument da će stroža pravila podstaći brže zapošljavanje ne stoji čvrsto na terenu. Nezaposlenost u Austriji raste već mesecima, a perspektiva za slabo kvalifikovane i ljude sa jezičkom barijerom nije ružičasta. Uz sve skuplje stanove i strože kriterijume za socijalne stanove, bezbedna egzistencija je sve dalje.

Dodatni problem je industrijski ciklus, velike grupe po Evropi smanjuju troškove, gase linije i ukidaju radna mesta. Imena kao što su Bosch i Nestlé najavljuju racionalizacije i zatvaranje pojedinih pogona, a restrukturiranja u metaloprerađivačkom i čeličnom sektoru donose rezove i u austrijskim pokrajinama. Širi pritisak osećaju i maloprodaja i ugostiteljstvo, sektor usluga živi od sezone do sezone, a prelazak sa privremenih na stalne ugovore postaje sve teži.

Ko ostane bez potpore mreže, teže pronalazi stan, bez adrese teže dolazi do posla, bez posla nema kvalifikacija ni jezika, začarani krug. Umesto oštrih linija na papiru, potrebni su mostovi kao što su brže priznavanje diploma i zanata, vaučeri za kurseve jezika, subvencije za najamnine uz jasne obaveze traženja posla i partnerski rad sa poslodavcima koji stvarno zapošljavaju.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Austrija, koja rado drži lekcije Srbiji o ljudskim pravima, danas skraćuje pomoć onima na dnu lestvice dok nezaposlenost raste, a industrija zatvara vrata. Današnja vlast u Austriji neprestano se bavi unutrašnjim pitanjima države Srbije, a istovremeno ne rešava svoja. Ako je cilj integracija i rad, onda uz stroža pravila moraju doći i veće šanse za stan, školu, jezik i posao.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

CENA ZLATA PONOVO OBARA REKORDE
Ekonomija

0 0

CENA ZLATA PONOVO OBARA REKORDE

CENA zlata nastavlja da postavlja nove rekordne maksimume drugi dan zaredom, prešavši 4.250 dolara po trojskoj unci. Srebro je takođe dostiglo još jedan maksimum, prema podacima o trgovanju.

16. 10. 2025. u 13:00

GRAĐANI, OPREZ! Možete platiti kaznu do 40.000 dinara, od danas pojačana kontrola
Ekonomija

0 1

GRAĐANI, OPREZ! Možete platiti kaznu do 40.000 dinara, od danas pojačana kontrola

AGENCIJA za bezbednost saobraćaja (ABS) pokrenula je kampanju „Ne pretrčavaj život, pređi na pešački“ kako bi skrenula pažnju na bezbednost pešaka, posebno u zimskom periodu kada su dani kraći, a vidljivost smanjena zbog snega, leda, kiše i magle. Upravo tada, kada se mrak spušta ranije, najveći broj nesreća sa pešacima događa se u naselju, van raskrsnica, i to u preko 80% slučajeva.

16. 10. 2025. u 08:53

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu