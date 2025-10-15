NAKON AMERIČKIH SANKCIJA NIS-U: MOL povećao isporuke nafte Srbiji
MAĐARSKA energetska kompanija MOL povećala je izvoz nafte u Srbiju u ime Naftne industrije Srbije, nakon što je hrvatski JANAF obustavio isporuke zbog američkih sankcija, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
Sijarto je na forumu "Ruska energetska nedelja" naglasio da MOL ne može samostalno u potpunosti da obezbedi količine potrebne za funkcionisanje srpskog tržišta goriva, ali da će ta kompanija "nastaviti da povećava isporuke kako bi pomogla Srbiji", preneo je Interfaks.
"MOL ne može samostalno da obezbedi celokupnu količinu goriva potrebnu za funkcionisanje srpskog tržišta goriva. Međutim, kompanija čini sve što je moguće. Povećali su izvoz i nastaviće to da čine kako bi pomogli Srbiji", rekao je Sijarto.
NIS je ove nedelje objavio da je preduzeo sve mere kako bi obezbedio neprekidno poslovanje i prodaju goriva kupcima. Sarađuje sa partnerima, vladom i akcionarima kako bi "prevazišao trenutnu situaciju".
NIS, takođe, nastavlja da sarađuje sa Ministarstvom finansija SAD po pitanju zahteva da bude uklonjen sa SDN liste, ali ta kompanija napominje da je to dugotrajan i složen proces.
Hrvatski JANAF ranije je objavio da više neće isporučivati naftu NIS-u, dok su hrvatske vlasti izrazile spremnost da kupe ruski udeo u toj kompaniji.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)