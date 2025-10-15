NAKON AMERIČKIH SANKCIJA NIS-U: MOL povećao isporuke nafte Srbiji

MAĐARSKA energetska kompanija MOL povećala je izvoz nafte u Srbiju u ime Naftne industrije Srbije, nakon što je hrvatski JANAF obustavio isporuke zbog američkih sankcija, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Foto Arhiva

Sijarto je na forumu "Ruska energetska nedelja" naglasio da MOL ne može samostalno u potpunosti da obezbedi količine potrebne za funkcionisanje srpskog tržišta goriva, ali da će ta kompanija "nastaviti da povećava isporuke kako bi pomogla Srbiji", preneo je Interfaks.

"MOL ne može samostalno da obezbedi celokupnu količinu goriva potrebnu za funkcionisanje srpskog tržišta goriva. Međutim, kompanija čini sve što je moguće. Povećali su izvoz i nastaviće to da čine kako bi pomogli Srbiji", rekao je Sijarto.

NIS je ove nedelje objavio da je preduzeo sve mere kako bi obezbedio neprekidno poslovanje i prodaju goriva kupcima. Sarađuje sa partnerima, vladom i akcionarima kako bi "prevazišao trenutnu situaciju".

NIS, takođe, nastavlja da sarađuje sa Ministarstvom finansija SAD po pitanju zahteva da bude uklonjen sa SDN liste, ali ta kompanija napominje da je to dugotrajan i složen proces.

Hrvatski JANAF ranije je objavio da više neće isporučivati naftu NIS-u, dok su hrvatske vlasti izrazile spremnost da kupe ruski udeo u toj kompaniji.

sputnikportal.rs

