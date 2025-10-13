''BOGATSTVO OD 3,2 MILIJARDE USKORO NEĆE VREDETI NIŠTA'' Mladi milijarder šokirao izjavom, napravio 1 grešku

ALEKSANDAR Vang, suosnivač Scale AI, predviđa da će AI za pet godina moći da napiše sav kod koji je on ikada napravio, najavljujući eru “vibe codinga”.

Foto: Printscreen/Instagram

Aleksandar Vang, suosnivač Scale AI i jedan od najmlađih milijardera iz Silicijumske doline, upozorio je da će veštačka inteligencija za pet godina moći da napiše sav kod koji je on ikada napravio. Ova izjava izazvala je šok u tehnološkom svetu jer dolazi od čoveka koji je svoje bogatstvo izgradio upravo na razvoju AI tehnologije.

Govoreći u podcastu “TBPN” sa Džonom Kuganom i Džordijem Hejsom, Vang je rekao: “Bukvalno sav kod koji sam ikada napisao u životu moći će da napiše AI model.” On smatra da će veštačka inteligencija u potpunosti transformisati industriju softvera i upozorava mlade da je pravo vreme da savladaju nove alate ako žele da opstanu u budućem svetu tehnologije.

“Vibe coding” otvara novu eru

Vang je opisao novi pristup pisanju softvera kao “vibe coding”, gde korisnik samo daje uputstva, a AI sam kreira program. Kao primere je naveo Replit i Cursor, alate koji početnicima već sada omogućavaju da pišu kod bez dubokog tehničkog znanja.

“Morate naučiti kako da maksimalno koristite ove alate,” istakao je Vang, dodajući da je trenutna promena jednako revolucionarna kao pojava personalnih računara. Tvrdi da posvećivanje “10.000 sati igranja sa alatima” može tinejdžerima doneti ogromnu prednost u karijeri.

Od milijardera do upozoravača na AI talas

Vang je izgradio Scale AI, kompaniju za infrastrukturu i podatke za veštačku inteligenciju, koja je procenjena na 29 milijardi dolara. Njegovo lično bogatstvo Forbes procenjuje na 3,2 milijarde dolara, ali sada poručuje da bogatstvo ne znači mnogo u svetu gde AI može da zameni čitav životni rad.

U junu je Meta investirala u Scale AI, a Vang je preuzeo funkciju glavnog AI direktora u Meti, dok je ostao u upravnom odboru svoje kompanije. Ipak, Scale AI se suočava sa izazovima, uključujući otpuštanja i odlazak ključnih ljudi, ali Vang ostaje uveren da je budućnost softvera potpuno u rukama veštačke inteligencije.

Njegova poruka mladima je jasna - oni koji prvi savladaju AI alate postaće najveći pobednici nove tehnološke ere.

