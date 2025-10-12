CENE U RADIONICAMA RASTU BRŽE OD INFLACIJE: Evo koliko sada košta popravka automobila u Nemačkoj po satu

PREMA podacima Saveznog udruženja nemačke osiguravajuće industrije (GDV), troškovi rada u auto-radionicama u Nemačkoj su ponovo značajno porasli u poslednjoj godini.

Ilustracija/Novosti

Indeks potrošačkih cena porastao je za oko 24 procenta između 2017. i 2024. godine, dok su satnice u radionicama i lakirnicama skočile za čak 50 procenata. To je, između ostalog, posledica skupih rezervnih delova.

Prema analizi podataka profesionalne organizacije Dekra koju je sproveo GDV, objavljenoj u sredu, satnice za radove na mehanici, električnim radovima ili limariji u 2024. godini iznosile su u proseku 202 evra, a za lakiranje čak 220 evra po satu. Obe cene su porasle za skoro osam procenata u odnosu na prethodnu godinu.

GDV posmatra ovaj trend od 2017. godine:

„Troškovi u radionicama rastu znatno brže od opšteg rasta cena.“

Dok je indeks potrošačkih cena porastao za 24 procenta tokom tog perioda, satnice u radionicama i farbarnicama su se povećale za 50 procenata.

Popravke skuplje za osiguravače i vozače

Shodno tome, troškovi za osiguravajuće kompanije takođe rastu.

Tako je prosečna šteta na putničkom vozilu u 2024. godini, u kontekstu osiguranja od odgovornosti automobila, iznosila oko 4.250 evra – 7 procenata više nego godinu dana ranije, i skoro 60 procenata više nego 2017. godine.

Pored povećanja satnica, stalno skuplji rezervni delovi dodatno povećavaju troškove popravki automobila, objašnjava GDV.

Iz tog razloga, mnogi osiguravači su „prilagodili“ svoje premije u poslednje dve godine – drugim rečima, povećali ih.

(Feniks Magazin)

