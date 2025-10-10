Ekonomija

AMERIKA UVODI CARINE OD 100% NA KINESKU ROBU: Tramp se vanredno oglasio

Novosti online

10. 10. 2025. u 23:26

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp je objavio da će SAD uvesti carinu od 100% na kinesku robu počev od 1. novembra 2025. godine, kao odgovor na ono što je nazvao „izuzetno agresivnim“ novim trgovinskim ograničenjima Pekinga.

Foto: Printskrin

U objavi na Truth Social u petak, Tramp je rekao da je Kina zauzela „izuzetno neprijateljski stav prema trgovini“ slanjem globalnog pisma u kojem najavljuje planove za sprovođenje „velikih kontrola izvoza na gotovo svaki proizvod koji proizvode, a neke čak ni nisu sami proizveli“.

Mere, prema rečima predsednika, uticale bi na sve zemlje „bez izuzetka“.

