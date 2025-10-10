Ekonomija

POJEFTINILO GORIVO U SRBIJI: Objavljene nove cene derivata koje će važiti do narednog petka

В. Н.

10. 10. 2025. u 11:17

VOZAČI u Srbiji će od danas, pa do 17. oktobra, plaćati gorivo po novim cenama.

ПОЈЕФТИНИЛО ГОРИВО У СРБИЈИ: Објављене нове цене деривата које ће важити до наредног петка

Novosti

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 194 dinara, dok je cena benzina 178 dinara.

Ako poredimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, dizel i benzin pojeftinili su za dinar.

BONUS VIDEO: "Sada mogu češće da idem kod porodice"Putnica oduševljena brzom prugom

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU