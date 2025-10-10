POJEFTINILO GORIVO U SRBIJI: Objavljene nove cene derivata koje će važiti do narednog petka

VERUJEM da će novinarstvo ipak spasiti svet, a da će televizija kao medij uprkos ekspanziji društvenih mreža, opstati. Samo treba otvoriti oči, i to dobro. Volim svoj posao i jedva čekam da se uključe svetla reflektora i da sve što sam pripremila na najbolji način saopštim gledaocima. Da otvore oči, da bolje vide, da više znaju.