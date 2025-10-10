"MILION LJUDI POSETILO SRPSKI PAVILJON U OSAKI" Mali: Uspeh premašio očekivanja
MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je danas da je milion ljudi posetilo srpski paviljon na Ekspo izložbi u Osaki i istakao da je taj uspeh premašio sva očekivanja.
Mali je na svom Instagram nalogu naveo da mu je drago jer je Srbija došla do ove brojke pre završetka izložbe 13. oktobra.
- Milioniti posetilac koji je kročio u parče Srbije u Japanu je rezultat koji je, tokom šest meseci trajanja izložbe, premašio sva naša očekivanja. Ponosan sam na sve ljude koji su tokom pola godine pregalački radili na našem predstavljanju u Japanu, koji su doprineli tome da budemo primećeni kao zemlja koja ima šta da ponudi, kao kreativna radionica sa Zapadnog Balkana, tamo, na drugom kraju sveta - istakao je ministar.
Kako je naveo, ovim uspešnim predstavljanjem u Osaki Srbija je postala deo kulture budućnosti i inspiracija svetu da se radom može sve.
- Zahvalni smo svim posetiocima koji su delili priču o našoj Srbiji - zemlji kreativnosti, igre i svetlosti - naveo je Mali.
Naglasio je da je Srbija pokazala da je sa pravom izabrana da bude domaćin specijalozovane izložbe Ekspo 2027 koja će biti održana u Beogradu i dodao je da će zemlja opravdati očekivanja i da će pokazati da je spremna za budućnost.
Ekspo 2027 Beograd održaće se od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine uz učešće više od 120 država, a očekuje se da će izložba tokom 93 dana trajanja manifestacije privući više od četiri miliona posetilaca.
