"MILION LJUDI POSETILO SRPSKI PAVILJON U OSAKI" Mali: Uspeh premašio očekivanja

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je danas da je milion ljudi posetilo srpski paviljon na Ekspo izložbi u Osaki i istakao da je taj uspeh premašio sva očekivanja.

Foto: Instagram/mali_sinisa

Mali je na svom Instagram nalogu naveo da mu je drago jer je Srbija došla do ove brojke pre završetka izložbe 13. oktobra.

- Milioniti posetilac koji je kročio u parče Srbije u Japanu je rezultat koji je, tokom šest meseci trajanja izložbe, premašio sva naša očekivanja. Ponosan sam na sve ljude koji su tokom pola godine pregalački radili na našem predstavljanju u Japanu, koji su doprineli tome da budemo primećeni kao zemlja koja ima šta da ponudi, kao kreativna radionica sa Zapadnog Balkana, tamo, na drugom kraju sveta - istakao je ministar.

Kako je naveo, ovim uspešnim predstavljanjem u Osaki Srbija je postala deo kulture budućnosti i inspiracija svetu da se radom može sve.

- Zahvalni smo svim posetiocima koji su delili priču o našoj Srbiji - zemlji kreativnosti, igre i svetlosti - naveo je Mali.

Naglasio je da je Srbija pokazala da je sa pravom izabrana da bude domaćin specijalozovane izložbe Ekspo 2027 koja će biti održana u Beogradu i dodao je da će zemlja opravdati očekivanja i da će pokazati da je spremna za budućnost.

Ekspo 2027 Beograd održaće se od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine uz učešće više od 120 država, a očekuje se da će izložba tokom 93 dana trajanja manifestacije privući više od četiri miliona posetilaca.