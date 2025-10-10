SMEŠTAJ BESPLATAN, PLATA do 8.000 EVRA, A USLOV SAMO JEDAN: Fakultet nije obavezan, a evo ko može da konkuriše

Lihtenštajn, mala kneževina u Alpima, aktivno traži radnike i nudi izuzetno atraktivne uslove

Foto: Profimedia

Zainteresovanim Evropljanima, uključujući državljane zemalja poput Rumunije, nude se plate koje dostižu i 8.000 evra mesečno, a za neke pozicije je obezbeđen i besplatan smeštaj. Prijave se obavljaju onlajn, a ključni uslovi za kandidate su iskustvo, ozbiljnost i, idealno, znanje nemačkog jezika.

Lihtenštajn: ekonomski uspeh i visoke plate

Ovaj mali alpski principat, smešten između Švajcarske i Austrije, važi za najbogatiju državu u Evropi, sa snažnom ekonomijom i izuzetno visokim životnim standardom. Desetine radnih mesta dostupno je građanima Evrope koji ispunjavaju zakonske uslove. Sve ponude objavljene su putem mreže EURES – Evropske službe za zapošljavanje.

Poslovi su raznovrsni, od domaćica i operatera do frizera i logističkog osoblja.

Prosečna bruto plata u Lihtenštajnu iznosi oko 6.800 švajcarskih franaka (CHF), što je približno 7.150 evra mesečno. Niže plate počinju od 2.500 CHF (oko 2.630 evra), dok profesionalci sa iskustvom i menadžerskim pozicijama mogu da zarade preko 10.000 CHF (oko 10.500 evra) mesečno.

Najplaćenije pozicije:

Generalni direktor – 16.740 CHF (15.227 evra)

IT direktor – 14.328 CHF (13.042 evra)

Direktor kol-centra – 14.207 CHF (12.948 evra)

Najniže plate:

Vaspitač u vrtiću – 2.224 CHF (2.024 evra)

Socijalni savetnik – 2.564 CHF (2.332 evra)

Krojač/modist – 2.585 CHF (2.351 evra)

Uslovi rada i ponuđeni poslovi

Za rad je preporučljivo poznavanje nemačkog jezika, jer to otvara mnoge profesionalne mogućnosti, mada za neke pozicije nije obavezno.

Neke od poslednjih ponuda uključuju:

Par za domaćinstvo – stalni ugovor, socijalna primanja i besplatan smeštaj. Zahtevano je iskustvo u održavanju domaćinstva i znanje nemačkog jezika.

Domaćica full-time – stalni ugovor, plata iznad proseka i socijalne beneficije; potrebno je iskustvo i poznavanje nemačkog jezika.

Operater mašina za obradu površina i peći – privremeni ugovor, puno radno vreme.

Domaćica u staračkom domu – nudi se smeštaj (detalji o uračunavanju u platu nisu jasni), primanja iznad proseka i socijalne beneficije.

Frizer – stalni ugovor u premium frizerskom salonu, konkurentna plata i povoljni uslovi.

Poreski sistem

Uspeh Lihtenštajna velikim delom proizilazi iz povoljnih poreskih politika. Porez na dobit iznosi samo 12,5%, a opšti PDV je 8,1%.

Poreski sistem se smatra konkurentnim i povoljnim za "poslovanje", a glavni porezi uključuju: Porez na lični dohodak (Erwerbssteuer), Porez na dobit (Ertragssteuer), Porez na kapitalnu dobit od nekretnina (Grundstücksgewinnsteuer) i Porez na imovinu (Vermögenssteuer).

Iako je ranije imao reputaciju poreskog raja, principat je u međuvremenu uveo mere za usklađivanje poreskog zakonodavstva sa međunarodnim zahtevima transparentnosti, uključujući automatsku razmenu finansijskih informacija sa Evropskom unijom. Fiskalni sistem je struktuiran tako da podstiče investicije i razvoj ekonomije.

Kurir Biznis/Kamatica