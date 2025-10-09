BANKE SU DODATNI PROBLEM Vučić: Pitanje je kada će prestati sa plaćanjem stranim i domaćim karticama
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić vanredno se obraća javnosti gde govori o sankcijama NIS-u.
- Ono što postoji kao dodatni problem jesu banke. NIS trenutno ima dovoljno efektive na računu svom i u Poštanskoj štedionici. Ali će neke druge banke da traže naplatu kredita. Tu ćemo da razgovaramo sa američkim partnerima za Poštansku štedionicu. Bezbroj problema. NIS danas isplaćuje plate za oktobar. Svakako će to predstavljati ogroman problem. Pitanje je kada će prestati sa plaćanjem viza, master i amerikan karticama. Videćemo do koga će trenutka moći da se koristi dina i kartice Poštanske štedionice - kazao je.
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
