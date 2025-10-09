Ekonomija

BANKE SU DODATNI PROBLEM Vučić: Pitanje je kada će prestati sa plaćanjem stranim i domaćim karticama

09. 10. 2025. u 13:24

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić vanredno se obraća javnosti gde govori o sankcijama NIS-u.

БАНКЕ СУ ДОДАТНИ ПРОБЛЕМ Вучић: Питање је када ће престати са плаћањем страним и домаћим картицама

Foto: D. Milovanović

- Ono što postoji kao dodatni problem jesu banke. NIS trenutno ima dovoljno efektive na računu svom i u Poštanskoj štedionici. Ali će neke druge banke da traže naplatu kredita. Tu ćemo da razgovaramo sa američkim partnerima za Poštansku štedionicu. Bezbroj problema. NIS danas isplaćuje plate za oktobar. Svakako će to predstavljati ogroman problem. Pitanje je kada će prestati sa plaćanjem viza, master i amerikan karticama. Videćemo do koga će trenutka moći da se koristi dina i kartice Poštanske štedionice - kazao je.

OGLASIO SE JANAF: Obustavljamo saradnju sa NIS-om
OGLASIO SE JANAF: Obustavljamo saradnju sa NIS-om

JADRANSKI naftovod (JANAF) saopštio je danas da obustavlja saradnju sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) pošto, kako navodi, srpska kompanija nije dobila licencu potrebnu za nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte, čime od 8. oktobra prestaje mogućnost dalje realizacije ugovorenih aktivnosti.

09. 10. 2025. u 12:35

