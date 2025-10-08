BURME I LANČIĆI POSKUPELI: Cena zlata premašila 4.000 dolara po unci
REKORDNA cena zlata, koja je premašila 4.000 dolara po unci, ne odražava se samo na berze i investicione fondove – već i na svakodnevni život građana Srbije.
Iako deluje kao vest iz dalekih finansijskih centara, posledice ovog skoka itekako se osećaju i kod nas, kroz promene na tržištu nakita, investicionog zlata i deviznog kursa.
Više cene nakita i otkupa zlata
Prva i najvidljivija posledica jeste rast cena zlatnog nakita. Zlatare u Srbiji u poslednjih nekoliko meseci koriguju cene gotovo nedeljno, pa su burme, lančići i minđuše sada skuplji i do 30 odsto u odnosu na prošlu godinu. Isto važi i za otkup – gram investicionog zlata trenutno vredi oko 120 evra, što je rekord i za domaće tržište.
Za one koji u fiokama čuvaju stare zlatne komade, ovo je povoljan trenutak za prodaju, ali istovremeno loša vest za one koji planiraju kupovinu, jer prodavci sve teže prate globalne promene cene.
Investiciono zlato postaje popularnije od štednje
Kako su kamate na dinarsku i evro štednju i dalje niske, mnogi građani razmišljaju da pretvore ušteđevinu u zlato. U poslednjih nekoliko meseci povećana je prodaja investicionih poluga i dukata, naročito manjih od 5 i 10 grama. Banke i ovlašćeni trgovci beleže rast interesovanja, jer građani žele da zaštite vrednost novca od inflacije i kursnih kolebanja.
Za razliku od nekada, ulaganje u zlato više nije rezervisano za bogate – čak i skromne sume od nekoliko stotina evra mogu se uložiti u male poluge, koje se lako prodaju ili čuvaju.
Dinar, evro i “zlatni signal”
Iako Srbija nije direktno vezana za globalnu cenu zlata, rast njegove vrednosti je signal nesigurnosti na svetskom finansijskom tržištu. To znači da se investitori povlače iz rizičnih valuta, što može uticati i na kurs dinara prema evru.
Ako zlato nastavi da raste, evro bi mogao dodatno da ojača, što bi poskupelo uvoz i podiglo cene robe iz EU – od goriva do elektronike.
Zlatno doba ne znači zlatan život
Za prosečnog građanina Srbije, rekordna cena zlata znači skuplji nakit, veće otkupne cene i možda sigurniju alternativu štednji, ali ne i direktnu finansijsku korist.
Zlato je postalo barometar globalne nesigurnosti, a kada ono raste, to obično znači da se svet nalazi u periodu ekonomske neizvesnosti. Drugim rečima — što je zlato skuplje, to je svima manje sigurno.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NOVI REKORD CENE ZLATA: Vrednost plemenitog metala prešla magičnu granicu
07. 10. 2025. u 18:56
RUSKE MEĐUNARODNE REZERVE: Dostigle su novi rekord
07. 10. 2025. u 17:45
IMA LI GRANICE? Cene zlata i dalje obaraju istorijske rekorde
06. 10. 2025. u 18:11
NASTAVIĆEMO DA KUPUJEMO ZLATO Vučić: Imamo 5,5 milijardi evra u plemenitom metalu
05. 10. 2025. u 22:47
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)