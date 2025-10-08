MENJAJU SE PRAVILA VOŽNJE: 2026. godina donosi strože kontrole i veće troškove

GODINA 2026. donosi vozačima više tehnologije, strože ekološke zahteve i veće troškove. Ko na vreme planira, poštuje rokove i upoređuje cene, može da izbegne neprijatnosti i uštedi novac.

Foto: Profimedia

Od 2026. godine vozači će morati da se naviknu na brojne novine. One se odnose na vozila, vozačke dozvole, osiguranje, pa čak i cene goriva. Neka pravila imaju za cilj povećanje bezbednosti i zaštitu životne sredine, dok će mnoga druga predstavljati finansijski teret.

Evo najvažnijih promena u kratkom pregledu:

Nova norma emisije izduvnih gasova „Euro 7“ Od 29. novembra 2026. nova emisiona norma Euro 7 važiće za novorazvijene putničke automobile i laka dostavna vozila. Za sva nova registrovana vozila primenjivaće se od kraja 2027. godine. Ova norma propisuje preciznije merenje ultrafinih čestica i prvi put obuhvata i habanje guma i kočnica. Od 2035. važiće ujedinjene granične vrednosti.

Takođe, uvode se minimalni standardi za trajnost pogonskih baterija u električnim vozilima i plug-in hibridima:

• Nakon pet godina ili 100.000 kilometara, baterije moraju zadržati 80% izvornog kapaciteta.

• Nakon osam godina ili 160.000 kilometara, kapacitet mora biti najmanje 72%. Nove klase osiguranja Oko deset miliona vozača biće pogođeno promenama u klasifikaciji tipova vozila.

Oko šest miliona moraće da računa na više premije, dok će drugi imati koristi od povoljnijih regionalnih razreda. Novi obavezni sistem za hitne pozive

Od januara 2026. novorazvijeni automobili i laka dostavna vozila moraju imati ugrađen digitalni sistem za hitne pozive „Next Generation eCall“. Vozila bez tog sistema neće dobiti odobrenje za tip vozila. Od januara 2027. ovo postaje obaveza za sva nova vozila.

Zamena vozačkih dozvola do januara

Vozačke dozvole izdate između 1999. i 2001. godine moraju se do 19. januara 2026. zameniti novom, bezbednijom karticnom dozvolom. Nova dozvola važi 15 godina i košta oko 25 evra.

TÜV nalepnice i tahografi

Vozila sa plavom TÜV nalepnicom moraju 2026. godine na glavni tehnički pregled. Nakon uspešnog pregleda dobiće smeđu nalepnicu. Za laka teretna vozila težine između 2,5 i 3,5 tone koja se koriste za međunarodni prevoz, od jula 2026. obavezni su inteligentni tahografi. Oni automatski beleže vreme vožnje i prelaske granica.

Povećanje poreza na CO₂ i cene „Nemačke karte“

Porez na CO₂ povećaće se na 55 do 65 evra po toni. Zbog toga će gorivo najverovatnije ponovo poskupeti. Takođe, cena „Njemačke karte“ (Deutschlandticket) za lokalni i regionalni prevoz biće povećana na više od 60 evra mesečno.

(Fenix-magazin)