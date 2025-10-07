POČEO DA RADI KONTAKT CENTAR ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA: Ovo je broj telefona
KONTAKT centar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture preko koga građani mogu da se informišu u vezi sa posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima u postupku legalizacije - 011 7773 899 počeo je danas da radi.
Građani pozivanjem tog broja mogu dobiti informacije koji su objekti predmet evidentiranja i upisa prava po novom zakonu, da li je potrebno da ponovo podnose prijavu za legalizaciju ukoliko su je već podneli po prethodnom zakonu, kao i o tome gde se prijava za upis prava svojine može podneti.
Preko Kontakt centra građani se mogu informisati i o tome kako da se pripreme za podnošenje prijava za upis prava svojine na nepokretnosti, da li je za taj postupak potrebno posedovati elektronski potpis, koje se sve naknade plaćaju, a dobiće i informaciju kako postupiti ukoliko su van zemlje u vreme podnošenja prijave ili ukoliko upravnik zgrade nije podneo prijavu za upis zgrade.
Dobiće i informaciju o tome da li potrebno ponovo priložiti elaborat ako su ga već prethodno podneli.
Građani mogu da pronađu i najnovije dostupne informacije, uputstva i odgovore na najčešća pitanja u vezi sa regulisanjem vlasničkih prava i preko sajta "Svoj na svome", koji je dostupan na adresi https://svojnasvome.gov.rs.
Na ovom sajtu građani trenutno mogu da pronađu najčešća pitanja i odgovore u vezi sa primenom ovog zakona, dok će u narednom periodu ovo biti mesto gde će se redovno objavljivati nove informacije, obaveštenja i uputstva namenjena građanima i stručnjacima.
Kako je ranije saopštilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI), pokretanjem sajta i kontakt centra, Vlada Srbije i MGSI započeli su proces koji predstavlja jednu od najznačajnijih reformi u oblasti imovinsko-pravnih odnosa u Srbiji.
-Ovaj korak doprinosi stvaranju sigurnijeg sistema, većem stepenu pravne sigurnosti za građane i jasnijem okviru za budući razvoj i ulaganja, naveli su na sajtu.
(Tanjug)
