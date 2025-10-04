TRIKOVI KAKO DA BUDETE ISPRED DRUGIH KADA TRAŽITE POSAO: Držite se ovih pravila i nikada nećete ostati nezaposleni

PRONALAŽENjE novog posla uvek je izazovno, stoga ne čudi što mnogi ljudi pretražuju internet tražeći savete i trikove

Ipak, primena nekih manje poznatih taktika u potrazi za poslom može vam pomoći da steknete prednost nad konkurencijom.

Regruter i osnivač servisa za pisanje biografija "StandOut CV", Endru Fenel, podelio je trikove za pronalaženje posla o kojima se retko govori, a koji vam mogu pomoći da osigurate atraktivnu ponudu.

"Igra brojeva": Budite aktivni i pratite ciljeve

Na današnjem tržištu rada poslodavci imaju mnogo kandidata za odabir i ponekad primaju stotine prijava po slobodnom radnom mestu. Zato su šanse da se prijavite samo za jedno radno mesto i osigurate ga – vrlo male.

- Prijavljivanje za nekoliko poslova odjednom i dostavljanje biografije što većem broju menadžera za zapošljavanje povećaće vaše šanse - smatra Fenel.

Ipak, i dalje morate biti selektivni u pogledu pozicija za koje se prijavljujete. Preporuka je da istražite što više prikladnih prilika. Postavite dnevni ili sedmični cilj prijava, pratite slobodna radna mesta i javljajte se na vreme.

Uvek prilagodite svoj CV

Slanje prilagođenog motivacionog pisma je dobro poznat savet, ali da li to radite i sa svojom biografijom? Relevantnost je ključna prilikom prijave za bilo koji posao. Iako je vaš CV verovatno usmeren na jednu profesiju ili industriju, radna mesta neće uvek biti potpuno ista.

Kad god se prijavljujete za posao, odvojite nekoliko minuta da uporedite svoju biografiju s oglasom za posao i potražite potencijalna poboljšanja koja možete napraviti. Na primer, ako skrivate ključnu kvalifikaciju na dnu CV-ja, premestite je na vrh i istaknite je.

Prilagođavanje biografije za svaku prijavu može zahtevati malo više truda, ali je to bolje iskorišćeno vreme nego izrada 10 generičkih prijava koje možda neće privući potrebnu pažnju.

Podignite slušalicu i pozovite poslodavca

U digitalnom dobu ponekad može delovati pomalo staromodno kontaktirati potencijalnog poslodavca telefonom, ali to je i dalje vrlo učinkovita metoda.

Ako ste se prijavili putem interneta i niste dobili odgovor nekoliko dana - ne plašite se da se javite. Prijateljski poziv firmi omogućiće vam da privučete pažnju na svoju biografiju, koja možda stoji neotvorena.

Na taj način možete pokazati svoju ličnost i početi da gradite odnos s njima. Nije uvek lako pronaći direktne telefonske brojeve, ali pretraga na LinkedInu ili veb-stranici firme dobro je mesto za pronalaženje kontakta.

