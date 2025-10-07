POČETAK „UPTOBER“-A: Meme kriptovalute rastu na 81 milijardu dolara dok se Snorter Bot Token približava kraju pretprodaje za 18 dana

MEME kriptovalute beleže snažan skok na početku meseca koji bi mogao biti bikovski za Bitcoin (BTC) i šire tržište, a koji se često naziva „Uptober“.

Usred ovog preokreta, Snorter Bot Token (SNORT), novi projekat napravljen da otkriva „probojne“ meme kriptovalute i pozicionira male trgovce na vreme, mogao bi biti pravi saveznik dok se priprema za lansiranje ovog meseca.

Telegram trading bot zasnovan na Solani već je prikupio više od 4,2 miliona dolara u ranoj fazi finansiranja, što mu daje resurse da unapredi svoju tehnologiju i takmiči se sa etabliranim botovima koji trenutno dominiraju prostorom.

Međutim, prozor se brzo zatvara - ostalo je manje od 18 dana do kraja pretprodaje, a šansa da se SNORT obezbedi po ceni od samo 0,1067 dolara po tokenu ubrzo nestaje - i jednom kada ova faza završi, ta cena više neće biti dostupna.

Da li je već počeo bull run za meme kriptovalute?

U utorak, kripto tržište otvorilo je snažno, u „moru zelenog“, predvođeno Bitcoinom (BTC), koji je u jednom danu skočio 4,04% i probio granicu od 119.000 dolara tokom ranog azijskog trgovanja u sredu.

Šire tržište je sledilo, beležeći rast od 3,88% u utorak i još 0,57% pre evropskog otvaranja. Momentum se prelila na meme kriptovalute, gurajući njihovu ukupnu tržišnu vrednost preko 81 milijarde dolara - rast od 8% u 24 sata - dok je obim trgovanja dostigao 8,8 milijardi dolara u istom periodu.

Najveće meme kriptovalute rasle su u tandemu: Dogecoin (DOGE) 9,5%, Shiba Inu (SHIB) 6,1% i Pepe (PEPE) 7,1%. Među top 10, SPX6900 (SPX), koji je dan ranije beležio pad od 3%, postao je najveći pobednik sa rastom od 17,6% preko noći. Istovremeno, Pump.fun (PUMP) je produžio svoje dobitke još jednim skokom od 10,5%.

Manje kriptovalute sa manjom tržišnom kapitalizacijom takođe su imale značajne pomake, poput Aura (AURA) +59% i Bonk Staked SOL (BONKSOL) +40%.

Sa ovim talasom optimizma, postavlja se pitanje da li se vraća sezona „lova na meme kriptovalute“ - ista ona koja je prošle godine u ovom kvartalu donela ogromna bogatstva. Ako se trend nastavi, lansiranje Snorter Bot Token-a kasnije ovog meseca moglo bi biti ključni katalizator, opremajući trgovce alatom za otkrivanje tokena koji bi mogli obeležiti sledeći ciklus rasta meme kriptovaluta.

Snorter Bot - jedini alat za lov na meme kriptovalute u sledećem ciklusu

Snorter se razvija kao glavni alat za trgovce meme kriptovalutama koji žele da pronađu tokene sa potencijalom za ogromne dobitke.

On skenira Solana transakcione redove i validator feed-ove - kao i Ethereum pending transakcije - da bi detektovao nove mintove i ubacivanje likvidnosti pre nego što se pojave na javnim dashboard-ovima.

Kada ih označi, Snorter primenjuje filtere za dubinu likvidnosti, obim, prilive od whale investitora, sigurnost ugovora i anti-rug provere, izdvajajući samo najverovatnije prilike i omogućavajući korisnicima da sami odluče da li žele da trguju.

Direktno dostupan preko Telegram-a, bot omogućava trgovcima da izvrše transakcije trenutno. Zahvaljujući Fast Spinner tehnologiji i prilagođenim RPC endpoint-ima, Snorter ostvaruje gotovo trenutnu realizaciju na Solani i znatno manju latenciju od javne infrastrukture.

Zato sledeća meme kriptovaluta koja će obeležiti ovaj ciklus možda još uvek čuči u validator feed-ovima ili pending redovima - ali onog trenutka kada se pojavi, Snorter će biti spreman, pružajući trgovcima priliku da uhvate ono što su mnogi propustili u prošlogodišnjem boom-u meme kriptovaluta.

Može li se završni kvartal 2024. ponoviti u 2025?

Završni kvartal 2024. bio je ključan za trgovce koji su propustili raniji rast, posebno uoči Bitcoing halving-a, kada su velike meme kriptovalute počele da rastu, a Pump.fun postao centralni pokretač buma.

Taj period obeležili su istorijski rastovi projekata sa Pump.fun-a poput Fartcoin (FARTCOIN) i Peanut the Squirrel (PNUT). FARTCOINje lansiran krajem oktobra i dostigao valuaciju od 1,2 milijarde dolara do decembra, da bi u januaru 2025. dostigao vrhunac od 2,1 milijardu. PNUT je lansiran početkom novembra i u istom mesecu dostigao tržišnu kapitalizaciju od 1,6 milijardi dolara.

Pored njih, Pudgy Penguins (PENGU) lansirali su svoj token u decembru van Pump.fun-a i brzo dostigli tržišnu kapitalizaciju od 2,3 milijarde dolara, i danas držeći oko 2 milijarde.

Sada, dok sve ukazuje na još jedan bikovski kvartal - sa Pump.fun-om koji ponovo preuzima tržišni udeo i obim trgovanja koji poslednjih nedelja snažno raste - pitanje je da li će novi probojni tokeni definisati superciklus meme kriptovaluta 2025. godine.

Niko ne može sa sigurnošću reći, ali ako se to desi, Snorter će biti tu da ih uoči na vreme i uključi trgovce pre nego što ih primeti ostatak tržišta.

Snorter pretprodaja se bliži kraju - poslednja šansa da kupite po niskoj ceni

Kada se Telegram bot lansira, SNORT token biće ključ za pristup, ali i omogućiti trgovanje uz industrijski najniže naknade od samo 0,85%.

Sa samo 18 dana do kraja pretprodaje, ovo je poslednja prilika da obezbedite SNORT po najnižoj ceni.

