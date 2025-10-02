EKSPLOZIVAN RAST BITKOINA: U kratkom roku cene skočile za više od 1,2%
NA POPULARNOJ berzi Bitfinex, u poslednjih nekoliko sati viđena je žestoka borba, cene su se u kratkom roku podigle za više od 1.2%, a BTC se trenutno trguje na $120,080.
Proboj kroz nivo otpora na $120,000 označio je kritičan. Maksimum dana bio je $120,320, dok je minimum iznosio $117,180.Obim trgovanja je više od 794 BTC u samo nekoliko sati.
Međutim finansijski analitičari ističu, iako je proboj iznad $120,000 važan znak, da se radi o kratkoročnom grafikonu, pa bi bilo kakva promena u obimu ili brzi pad ispod $119,800 mogla značiti početak kratkotrajne korekcije.
Iznad "poslednje linije odbrane za bulove"
Jedan od najpraćenijih trgovaca na tržištu, poznat po tome što je predvideo eksplozivan rast XRP-a od 700% tokom prošle godine, sada je ponovo usmerio pažnju na Bitkoin, a njegova najnovija analiza je bul (pozitivna).
DonAlt je istakao da nedeljna struktura grafikona za BTC i dalje pokazuje pozitivan trend, uprkos manjim kratkoročnim povlačenjima.
Trenutno Bitkoin uspeva da ostane iznad ključne podrške na $104,000, nivo koji DonAlt naziva "poslednjom linijom odbrane za bulove" .
Kako navodi, sve dok cena ne padne ispod tog nivoa, nema razloga za pesimističan scenario.
- Cena se malo povukla, ali sada ponovo raste. Ne vidim dobar razlog za pesimističan stav, osim ako se cena ne vrati u prethodni opseg (ispod $104,000). Moj pristup "uvećaj grafikon i opusti se". Radi sjajno do sada, i nastaviću tim putem dok ne prestane da daje rezultate - rekao je DonAlt
Kako prenosi Binance, oktobar je istorijski jedan od najjačih meseci za Bitkoin, pa mnogi trgovci i investitori očekuju da će se ovaj obrazac ponoviti.
Ukoliko BTC nastavi da se drži iznad $104,000, DonAlt veruje da je sledeća meta cena od $125,000, sa potencijalom da do kraja godine ostvari novi istorijski maksimum.
