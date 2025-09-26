ŠOK U NEMAČKOJ: Gigant planira otpuštanje čak 13.000 ljudi, stigle oštre reakcije

PROIZVOĐAČ automobilske opreme Boš planira drastično smanjenje broja zaposlenih u Nemačkoj – do kraja decenije biće ukinuto 13.000 radnih mesta, pišu nemački mediji.

Alicia Windzio/dpa via AP

Iako kompanija tvrdi da podružnice u Franačkoj trenutno nisu ugrožene, situacija je mnogo teža u drugim delovima Bavarske:

Immenštadt (Algoj): od oko 4.200 radnika, očekuje se da će posao izgubiti približno 650. Na ovoj lokaciji proizvode se pojačivači kočnica i kamere.

Holckirhen (blizu Minhena): u kampusu podružnice ITK Engineering radi oko 200 ljudi na razvoju softvera i sistema. Nacionalno, ITK planira da ukine 274 od približno 1.000 radnih mesta.

Oštra reakcija sindikata

Sindikat IG Metall najavio je žestok otpor.

- Čvrsto odbacujemo smanjenje osoblja ovih razmera – bez obaveze da se istovremeno obezbede naše lokacije u Nemačkoj - saopštilo je radničko veće.

Sindikat je optužio upravu da „gazi vrednosti na kojima je Boš izgrađen – pouzdanost, odgovornost i poštenu saradnju“, upozorivši i na „socijalnu katastrofu u mnogim regionima“.

Pored Bavarske, posebno su pogođeni i Baden-Virtemberg i Sarland:

U Štutgartu-Fojerbahu biće ukinuto oko 3.500 radnih mesta.

U Šviberdingenu oko 1.750.

U Vajblingenu će proizvodnja za tehnologiju povezivanja sa 560 zaposlenih biti ukinuta do kraja 2028. godine.

Mnogi radnici dočekali su ove vesti sa šokom i nevericom.

Cilj – ušteda 2,5 milijardi evra

Rukovodstvo kompanije naglašava da je cilj ušteda od 2,5 milijardi evra. Prethodno je najavljeno ukidanje 9.000 radnih mesta, ali novi planovi znače još veća smanjenja.

Boš je 2024. godine već ukinuo 11.600 radnih mesta u svojoj najvećoj diviziji, od čega 4.500 u Nemačkoj.

Odeljenje za mobilnost, koje čini skoro dve trećine prodaje grupacije, beleži pad profitabilnosti. Povrat u 2024. godini iznosio je 3,8 odsto, dok je cilj sedam odsto. Kompanija upozorava da bez dovoljnog povrata ne može dugoročno ostati finansijski nezavisna.

Za ovu godinu Boš predviđa tek skroman rast prodaje od dva odsto – na oko 57 milijardi evra, nakon blagog pada u 2024. godini.

(Feniks magazin)