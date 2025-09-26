"NE VERUJEM DA ĆE BITI PROMENE" Vučić o sankcijama NIS-u - Molili smo za još jedan produžetak, ali ne verujem da će do toga doći
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se medijima iz Njujorka nakon brojnih susreta sa svetskim zvaničnicima. Vučić je između ostalog govorio i o najavljenim američkim sankcijama NIS-u, koje će stupiti na snagu 1. oktobra.
- Razgovarali smo sa nemačkim privrednicima, sa mnogim delegacijama, prisustvovali važnim govorima, poput kineskog predstavnika, razgovarali sa njima, sa drugima. Na uspešan način smo obavili svoj posao, a to je izazivalo nervozu kod onih koji Srbiji žele loše, pa su činili neke greške i davali izjave koje su loše po njih - rekao je Vučić o današnjim razgovorima, pa se dotakao sankcija Naftnoj industriji Srbije.
- Vodili smo od jutros razgovore vezane za sankcije NIS-u, šta posle 1. oktobra. Molili za još jedan produžetak, ali ne verujem da će do toga doći. Sačekaćemo konačnu odluku, ali ne verujem da će biti promene.
- Nikada nismo više imali aktivnosti i razgovora u Njujorku, toliko važnih da sam morao da budem na nekim drugima, čak i da ne stignem na prijem koji organizuju predstavnici SAD, bio sam na takvim prijemima 6,7 ili 8 puta. Zahvalan sam mnogim građanima na podršci i svim ljudima u misiji i koji su pomogli da naš posao bude završen - dodao je Vučić.
