"NE VERUJEM DA ĆE BITI PROMENE" Vučić o sankcijama NIS-u - Molili smo za još jedan produžetak, ali ne verujem da će do toga doći

В.Н.

26. 09. 2025. u 19:11

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se medijima iz Njujorka nakon brojnih susreta sa svetskim zvaničnicima. Vučić je između ostalog govorio i o najavljenim američkim sankcijama NIS-u, koje će stupiti na snagu 1. oktobra.

Foto: Promo

- Razgovarali smo sa nemačkim privrednicima, sa mnogim delegacijama, prisustvovali važnim govorima, poput kineskog predstavnika, razgovarali sa njima, sa drugima. Na uspešan način smo obavili svoj posao, a to je izazivalo nervozu kod onih koji Srbiji žele loše, pa su činili neke greške i davali izjave koje su loše po njih - rekao je Vučić o današnjim razgovorima, pa se dotakao sankcija Naftnoj industriji Srbije. 

- Vodili smo od jutros razgovore vezane za sankcije NIS-u, šta posle 1. oktobra. Molili za još jedan produžetak, ali ne verujem da će do toga doći. Sačekaćemo konačnu odluku, ali ne verujem da će biti promene.

- Nikada nismo više imali aktivnosti i razgovora u Njujorku, toliko važnih da sam morao da budem na nekim drugima, čak i da ne stignem na prijem koji organizuju predstavnici SAD, bio sam na takvim prijemima 6,7 ili 8 puta. Zahvalan sam mnogim građanima na podršci i svim ljudima u misiji i koji su pomogli da naš posao bude završen - dodao je Vučić.

