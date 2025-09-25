Wall Street Pepe spaljuje 4 milijarde WEPE tokena dok se lansiranje približava

POKUŠAJ da najoštrija žaba u kripto svetu postane i najbrža je u punom jeku, jer je Wall Street Pepe (WEPE) već spalio više od 4 milijarde tokena.

Ovo spaljivanje je deo plana projekta za migraciju na Solana (SOL), koji postepeno prenosi fiksnu ponudu sa Ethereum-a (ETH) na Solanu kroz smanjenja na Ethereum strani.



Za sada je faza ranog pristupa i dalje otvorena. To daje fanovima Solane priliku da obezbede alokacije na bržem lancu pre TGE-a i pozicioniraju se pre nego što lansiranje postane aktivno.

Wall Street Pepe prelazi sa Ethereum-a koji dominiraju kitovi na fer teren za WEPE Army na Solani

Solana ima launchpadove za meme kriptovalute koje Ethereum jednostavno ne može da parira, posebno na nivou meme-native, gde je Solana postala epicentar.

Platforme poput Pump.fun i LetsBonk omogućavaju svakome, čak i bez znanja kodiranja, da lansira sledeću viralnu meme kriptovalutu. Ethereum ne nudi istu vrstu fer i otvorenog pristupa, što čini prelazak na Solanu pametnim potezom fokusiranim na zajednicu za Wall Street Pepe.

Od svojih dana pretprodaje, Wall Street Pepe je bio posvećen tome da pobedi kitove na njihovoj igri.

Ethereum može delovati kao lanac koji uglavnom služi svojim OG kitovima – ranim korisnicima koji drže milione tokena koje su kupili pre nekoliko godina, sa dovoljno uticaja da ekosistem saviju u svoju korist.

Solana, nasuprot tome, daje malim investitorima ravnopravan teren preko ovih demokratskih launchpadova, dok takođe nudi mnogo niže transakcione troškove – što se direktno poklapa sa vrednostima koje WEPE predstavlja.

Sada, sa više od 4 milijarde spaljenih tokena, prelazak na potpuno Solana-baziran projekat se ubrzava.



Spaljivanjem izazvana oskudica stvara vrednost pre Solana lansiranja

Vremenom će ukupna ponuda ostati ograničena na 200 milijardi, ali spaljivanja vođena potražnjom će nastaviti da smanjuju Ethereum-ov udeo, potencijalno stvarajući pritisak na rast cene dok migracija napreduje.

Količina tokena spaljenih u samo tri nedelje od početka migracije na Solanu snažan je signal potražnje od pravih WEPE holdera koji žele da njihov token uspe na Solani.

Ova faza ranog pristupa može postaviti temelje za dugoročni rast cene, jer svaka kupovina smanjuje Ethereum-ovu ponudu i stvara budući kupovni pritisak koji će se prebaciti na Solanu kada lansiranje postane aktivno.

Sa SOL verzijom koja još nije u potpunosti otključana, smanjena Ethereum ponuda samo čini preostale tokene vrednijim, a zajednica može biti jednako ključna u izgradnji te vrednosti.

Zajednica je već pokazala svoju snagu kroz kreativne inicijative koje proširuju ekosistem. Na primer, NFT kolekcija od 5.000 komada nije razvijena od strane tima projekta, već od strane članova zajednice, što pokazuje koliko je WEPE Army angažovana u oblikovanju budućnosti Wall Street Pepe-a.

Na OpenSea, kolekcija je od lansiranja, otprilike u isto vreme kada je SOL WEPE ranog pristupa postao aktivan, već generisala oko 7,88 ETH u sekundarnim prodajama.

Tako, prelazak na Solanu koji se savršeno uklapa u WEPE principe fer igre i moći malih investitora, pokazuje da je rastuća zajednica spremna da podigne vrednost WEPE-a i dokaže svakom kit-u da je armija dvostruko jača.

Kako obezbediti WEPE

SOL WEPE je još uvek dostupan u fazi ranog pristupa, dajući investitorima priliku da obezbede alokacije pre TGE-a. Tokeni su i dalje po ceni od 0,001 USD preko zvaničnog sajta Wall Street Pepe.

Za glatku kupovinu i proces preuzimanja, WEPE Army preporučuje Best Wallet, jedan od najboljih kripto i Bitcoin novčanika, dostupan na Google Play i Apple App Store.

Ostanite povezani sa zajednicom Wall Street Pepe na X, Telegram-u i Discord-u.

