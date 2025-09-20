DETALJNA RAČUNICA: Vanredno povećanje plata

OD 1. oktobra zaposleni u prosveti i u zdravstvu mogu da očekuju novo vanredno povećanje zarada od pet odsto, dok će redovna povišica za ceo javni sektor uslediti od 1. januara.

Ovo je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da je pomenuto povećanje, kada je prosveta u pitanju, dogovoreno sa sindikatima.

- Učinili smo sve što su tražili! Veoma je važno za sve zaposlene prosvetne radnike da će od 1. oktobra zarada da im bude uvećana dodatno za pet odsto. I to je vanredna povišica plata za prosvetne radnike. To je ono što je dogovoreno. A kažemo vanredno, jer je sve vanredno što je mimo povećanja koja sleduju 1. januara. Dakle, to je drugo povećanje koje je dogovoreno sa sindikatima. Takođe, od oktobra pet odsto uvećanja stiže i za zdravstvene radnike, o čemu se malo govori, nisam siguran čak ni da se zna u javnosti. I onda, naravno, redovno povećanje od 1. januara. To su važne stvari za sve zaposlene u ovim značajnim sektorima društva i države - rekao je Vučić za Blic TV.

Podsetimo, prosvetari su u januaru ove godine dobili prvo povećanje plate od 11 odsto, zatim u martu od pet odsto, a nakon povećanja u oktobru uslediće i redovno povećanje plata u januaru 2026. godine. Nastavnici će tako, uz ovo oktobarsko povećanje, sada primati 106.986 dinara, a razredne starešine skoro 119.878 dinara.

Posle povećanja, lekari opšte prakse će primati nešo manje od 134.565 dinara, umesto dosadašnjih 128.158.

Da će prosvetari uskoro dobiti uvećana primanja, ali da i medicinski radnici treba da očekuju vanredno povećanje, potvrdio je i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Ministar finansija je napomenuo da će plate u zdravstvu biti povećane vanredno od oktobra za pet odsto, nakon što su već, kako je naveo, povećane u januaru ove godine.

- Posebno je važno da smo povećali plate u prosveti. I podigli smo plate za pet odsto u martu. Ide još jedno povećanje sada u oktobru (od pet odsto) i onda imate izjednačavanje osnovne plate nastavnika sa prosečnom zaradom Republike Srbije, što je na delu i biće do kraja ove godine, kao što smo i obećali - rekao je Mali.

On je, govoreći o povišicama u zdravstvu, uporedio sadašnja primanja zdravstvenih radnika sa onima u 2012. godini.

- Primera radi, 2012. godine doktor specijalista imao je platu 67.540 dinara, a 2025. prima 160.496 dinara osnovne plate, što je rast od 137,6 odsto. Dalje, lekar opšte prakse je 2012. imao 53.931 dinar, a 2025. godine prima 128.158 dinara, što je rast od 137,6 odsto. Medicinske sestre su 2012. primale 32.454 dinara, a u 2025. godini primaju 86.609 dinara, što je uvećanje od 166,9 odsto u odnosu na 2012. godinu - dodao je Mali.

Naglasio je da ove godine u budžetu postoje rekordna izdvajanja za zdravstvo, koja su povećana sa 573,6 milijardi na 613,9 milijardi dinara i dodao je da je to 40,2 milijarde dinara više za sektor zdravstva u 2025. godini u odnosu na prethodnu godinu. Mali je istakao da se nastavlja izgradnja "Tiršove 2", koja će, kako je rekao, biti najmodernija dečija klinika, važna za decu iz cele Srbije i regiona, kao i da će se graditi i novi GAK "Narodni front" na Bežanijskoj kosi.

