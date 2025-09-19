IMATE PRAVO NA OPROST DUGA DOK OTPLAĆUJETE KREDIT: Uslovi su jednostavni - proverite da li se uklapate u njih
NARODNA banka Srbije donela je novu odluku o olakšicama u otplati kredita, koje će stupiti na snagu 15. oktobra.
Ovim merama centralna banka uvodi trajan regulatorni okvir za zaštitu onih koji se nađu u teškim životnim okolnostima i nisu u stanju da redovno izmiruju svoje obaveze.
Ove olakšice su namenjene klijentima koji su ostali bez posla, čiji su prihodi značajno smanjeni ili koji su doživeli tešku bolest, povredu ili druge teške porodične prilike, kao što su smrt bračnog druga ili dece, odnosno razvod braka ako su oboje bili zadužnici.
U cilju zaštite prava na dom, korisnicima stambenih kredita obezbeđenih hipotekom na nepokretnosti u kojoj stanuju, a koji imaju poteškoća s otplatom, banke će biti u obavezi da, pod propisanim uslovima, omoguće odlaganje otplate na najmanje dva meseca.
Pod olakšicama se podrazumeva niz mogućnosti, kao što su potpuno ili delimično refinansiranje, produženje roka otplate, promena uslova ugovora, odloženo plaćanje duga ili kamate na određeni period, smanjenje kamatne stope, pa čak i delimičan oprost duga i konsolidacija.
U saopštenju NBS se navodi da banke moraju da primenjuju razumne mere koje korisniku olakšavaju otplatu, posebno uzimajući u obzir njegove lične okolnosti.
- NBS propisuje da je banka dužna da primeni razumne mere koje korisniku olakšavaju otplatu kredita ako u toku trajanja ugovornog odnosa nastupe okolnosti koje korisnika dovode u teško imovinsko stanje, odnosno druge bitne okolnosti na koje korisnik ne može da utiče, pri čemu se posebno uzimaju u obzir lične okolnosti korisnika - navode u NBS.
Pravo na olakšice ostvarivaće se u jedinstvenom postupku. Banke će biti obavezne da prate stanje kredita i da, pri prvim znacima problema, kontaktiraju korisnike i informišu ih o mogućnostima. Ako im olakšica ne bude odobrena, klijenti će imati pravo da ulože prigovor Komisiji za olakšice unutar banke, koja će još jednom revidirati situaciju.
Ovim aktom, koji je po svojoj delotvornosti uporediv s merama uspešnih regulatora u Evropskoj uniji, NBS pruža trajnu zaštitu korisnicima finansijskih usluga u teškim životnim okolnostima.
(Kamatica)
