MALI NAJAVIO: Naredne godine radovi na svim stanicama prve linije metroa
MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je da će već naredne godine građani Srbije moći da vide radove na stanicama beogradskog metroa i naveo da je očekivani kraj radova prve linije metroa do 2029. godine.
- Kasnimo malo zbog kašnjenja u projektu, ali već naredne godine građani Beograda i građani Srbije videće radove na svim stanicama prve linije metroa - rekao je on.
Istakao je da će prva linija metroa imati 21 stanicu, a druga linija 24 stanice.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Projekat za drugu liniju metroa se već uveliko radi. Tako da će biti intenzivni radovi i na tom projektu - rekao je Mali.
On je istakao da naredne godine stiže "mašina krtica" odnosno TBM mašina, koja je jedna od glavnih komponenata za izgradnju beogradskog metroa.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
(Tanjug)
Preporučujemo
"ZA SRBIJU OD VELIKOG ZNAČAJA": Mali o važnim susretima Vučića u Japanu
16. 09. 2025. u 13:57
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)