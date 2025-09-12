"BIĆE SIMBOL BEOGRADA" Mali obišao radove: Novi Savski most biće završen do kraja 2026. (VIDEO)

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je tokom obilaska radova na izgradnji novog Savskog mosta da će most biti završen do kraja 2026. godine.

- Biće simbol Beograda, biće prelep, dužina 420 metra, 38 do 42 metra širina. Jedno od uskih grla grada ćemo na ovaj način rešiti - kaže ministar.

Mali ističe kako Srbija ne staje, radi se i gradi.

- Do kraja 2026. imaćemo potpuno novi most - kazao je.

Beograd će dobiti i novi Beogradski akvariju, sa 45 tematskih bazena, koji će biti gotov za 18 meseci. Gradi se i veliki jarbol sa srpskom zastavom.

- Spuštamo grad na obale reke. Sve treba da bude gotovo u roku od 1,5 godinu do dve. Srbija ne staje, Srbija se razvija. Gradimo mostove, spajamo obale, spajamo ljude - istakao je.

- U temeljima starog mosta imali smo drvene šipove, zamislite koliko je to bilo nebezbedno. To najbolji odgovor za sve one koji su bili protiv. Stari most, luk mosta, biće restauiran. Za one koje smatraju da je stari most simbol Beograda, sačuvaćemo ga i premestiti, a sagradićemo novi most - kazao je.

Ističe da je reč o ogromnom gradilištu.

- Ne možete da budete ponosni kada vidite kako naši ljudi rade - kazao je.

Naveo je da treba da se rekonstruiše i Pančevački most.

- Jedan projekat, jedna ideja vuku drugu - rekao je ministar.

- Radi se novi most koji će biti simbol Beograda i Srbije. Mnogo veći saobraćaj će biti. Već na novobeogradskoj strani šipovi su završeni. Čelična konstrukcija već polako stiže iz Kine. Most će imati po dve trake u oba smera, dve pruge za tramvajski saobraćaj, plus biciklisti, plus pešaci. Pokušaćemo da sa lukom starog mosta povežemo Zemunski kej i Lido - istakao je Mali.

Ministar je pokazao i nekoliko slika projekata koji se planiraju - jarbol visok 85 metara, akvarijum, novi Prirodnjački muzej.

- Hoćemo to da završimo do Ekspa. Sređujemo promenadu na novobeogradskoj strani. Ono na čemu radimo je produženje promenade do Ekspa, imate 15,5 kilometara.Čim budem imao spremno idejno rešenje, ja ću vam pokazati. Imate čitav niz novih objekata, biće čak pet muzeja, Istorijski muzej, Muzej Nikole Tesle, Arheološki muzej... Mi smo bukvalno na par nedelja od početka izgradnje novog tunela. Direktno izlazite ispred Ekonomskog fakulteta, idete na Savksi most. Gradimo dve cevi. Taj veliki saobraćajni poduhvat ćemo završiti. Sve je to skok u budućnost, imamo 323 projekta širom Srbije - kaže ministar i dodaje da "Srbija nije stala, niti će da stane".

Najvažnija stvar je, kako kaže, otvaranje brze pruge od Beograda do Subotice.

- Imamo vozove koji se kreću 200 kilometara na sat. Da nastavimo da radimo, gradimo, napredujemo - rekao je ministar i pozvao građane da dođu sutra na skupove protiv blokada.

O histeriji oko vojne parade

Ministar je komentarisao histeriju od strane blokaderskih medija o vojnoj paradi.

- Krenuli su u opšti napad na institucije zemlje. Kako da ne budete ponosni na Vojsku? U njihovo vreme topili su tenkove, rasprodavali sve, a danas je vojska nikada jača. Mi ćemo sa ulaganjima u našu vojsku nastaviti. Opšta je histerija oko toga što Srbija ima šta da pokaže. Neka građani Srbije sami odluče. Ja sam ponosan na našu vojsku. Mi ne želimo da se u našoj zemlji dešavaju stvari koje su se dešavale devedesetih. Mi nikoga ne ugrožavamo.

O ekonomskim merama

Govoreći o ekonomskim merama, ministar je rekao da je u ponedeljak tržišna inspekcija krenula da radi svoj posao.

- Dogovor je da u ponedeljak, posle sedam dana, imamo prvi izveštaj i vrlo rado ćemo podeliti taj izveštaj sa vama. Očigledno je i vidljivo smanjenje cena u skoro svim supermarketima koji su imali maržu višu od 20 odsto. Tamo gde nisu, dobijamo i pritužbe građana, radimo zajedno, tako da ćemo i to da rešimo. Definitivno, mera koja je dala rezultat i efekat. To smanjenje cena paralelno sa podizanjem plata, minimalne zarade, penzija, čini ogromnu razliku za životni standard građana. To je deo naše politike, mi od toga nećemo odustati. Svaka nova mera će biti usmerena u korist građana - izjavio je Mali, odgovarajući na pitanje "Novosti".

O ambasadorima Ekspa

Na pitanje "Novosti" da li će biti još iznenađenja, kada je reč o brend ambasadorima Ekspa, ministar kaže:

- Ima puno iznenađenja, sa dosta njih pregovaramo. Tu su i domaći ambasadori i inostrani, ali to ostavljamo za kraj, kada sve bude sigurno. Ovo sa Juseinom Boltom i Džeki Čenom je mnogo važno, pogotovu za to azijsko tržište. Gledamo da za ambasadore pokrijemo ceo svet. Mi očekujemo ne manje od tri miliona posetilaca tokom 2027. Najveća šansa da se predstavimo na pravi način, da završimo svoje projekte do tog trenutka i da onda otvorimo jedno potpuno novo poglavlje rasta i razvoja naše Srbije.