PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin sastao se sa premijerom Mongolije Gombožavinom Zandanšatarom na desetom Istočnom ekonomskom forumu, prenose ruski mediji.

Prema rečima mongolskog premijera, planirani gasovod „Snaga Sibira 2“, koji treba da prolazi preko teritorije Mongolije, je veličanstven projekat čiji se budući uticaj ne može ni zamisliti.

-Čestitam vam na vašim naporima da realizujete ovaj veličanstveni projekat. To je zaista ogroman projekat. Mi čak ne možemo ni da zamislimo kakav će uticaj imati, rekao je mongolski premijer tokom sastanka sa Putinom.

Putin je istakao da je zajednička herojska prošlost postavila dobar temelj za razvoj odnosa između Rusije i Mongolije.

-Moram da istaknem da naša saradnja sa Mongolijom, sa našim susedom, prijateljem i strateškim partnerom ima za nas poseban značaj i predstavlja jedan od naših prioriteta. Još jednom, mislim da nije suvišno da podsetim na našu zajedničku prošlost, koja je postavila dobar temelj za razvoj naših odnosa, uključujući i zajedničku herojsku prošlost, koju dobro poznajemo, rekao je Putin tokom sastanka.

S tim u vezi, premijer Mongolije je rekao da podvig sovjetskog naroda treba poštovati.

Ta pobeda je bila temelj za saradnju među mnogim zemljama.

Ovo će biti prvi sastanak ruskog lidera sa mongolskim premijerom, koji je nedavno stupio na dužnost. Putin je sa prethodnim premijerom Luvsanamsrajem Ojun-Erdeneom razgovarao 2024. godine u Ulan Batoru.

Deseti jubilarni Istočni ekonomski forum održava se od 3. do 6. septembra.

Centralni događaj foruma biće plenarna sednica 5. septembra. Na njoj će zajedno sa Putinom učestvovati premijer Laosa, premijer Mongolije i zamenik predsednika Stalnog komiteta Narodnog kongresa Kine.

Kako je ranije izjavio savetnik ruskog predsednika i odgovorni sekretar za pripremu foruma Anton Kobjakov, neke od tema koje će biti u fokusu učesnika predstojećeg Istočnog ekonomskog foruma su logistički koridori, investicije u inovacije kao pokretači rasta, energetika i razvoj. Prema njegovim rečima, akcenat će biti na sintezi tehnološkog suvereniteta, ljudskog kapitala i strateškog partnerstva.

