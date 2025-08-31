GRAĐANI ĆE UŠTEDETI I DO 20%! Od sutra velika sniženja u marketima - Niže cene za gotovo 20 hiljada proizvoda!
GOTOVO 20 hiljada namirnica u marketima širom naše zemlje od sutra će imati niže cene.
Ovo pojeftinjenje cena dolazi kao posledica vladine uredbe o ograničenu trgovačkih marži osnovnih životnih namirnica, što je jedna od pet sveobuhvatnih mera koje je država donela u cilju poboljšanja životnog standarda građana.
Kako je pojasnio ministar finansija Siniša Mali pojeftiniće 80 odsto svega što građani svakodnevno kupuju. Maloprodajni lanci će, u zavisnosti od njihove veličine i širine asortimana, imati i do 20.000 proizvoda na sniženju.
Smanjenje cena odnosi se na čak 23 grupe osnovnih životnih namirnica.
Ovo je detaljan spisak namirnica koje će pojeftiniti:
Kućna hemija:
- pasta, šampon, sapun, deterdženti za pranje svega;
- papirna galanterija - ubrusi, folije, pelene za bebe, odrasle.
Hrana:
- mahunarke, pirinač kao posebna grupa;
- bezalkoholna pića, kafa i čaj;
- slani konditorski proizvodi;
- povrće i voće;
- zamrznuti proizvodi;
- sirće kao posebna kategorija;
- testenina;
- smrznuta riba;
- griz;
- brašno sve vrste;
- mlečni i kiselomlečni prozvodi i jaja sva;
- pasulj;
- slatki konditori;
- sve vrste ulja;
- hleb i peciva;
- sve vrste mesa i prerađevina;
- prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...);
- začinska grupa;
- šećer i med;
- hrana za bebe i decu;
- posebna grupa maramice.
Građani će uštedeti i do 20%
Ministar Mali je ukazao na to da se već u oktobru ili novembru očekuje donošenja seta zakona koji će sistemski rešiti uticaj rasta cena namirnica na rast inflacije.
Prvi potpredsednik Vlade je ukazao na to da je u zemljama koje su primenile slične mere, kao što su Rumunija i Mađarska, došlo do rasta prometa i samim tim i veće naplate PDV-a, tako da nema razloga za brigu što se tiče uticaja ovih mera na budžet Srbije.
Mali je istakao da će se ovo značajno odraziti na budžet svakog domaćinstva i da se očekuje sniženje cena u proseku od 10, 15, 20 odsto, dodavši da se ne radi samo o nekolicini proizvoda, već o celom asortimanu namirnica koje svi svakodnevno kupujemo.
