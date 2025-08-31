Ekonomija

GRAĐANI ĆE UŠTEDETI I DO 20%! Od sutra velika sniženja u marketima - Niže cene za gotovo 20 hiljada proizvoda!

GOTOVO 20 hiljada namirnica u marketima širom naše zemlje od sutra će imati niže cene.

Foto: Novosti

Ovo pojeftinjenje cena dolazi kao posledica vladine uredbe o ograničenu trgovačkih marži osnovnih životnih namirnica, što je jedna od pet sveobuhvatnih mera koje je država donela u cilju poboljšanja životnog standarda građana. 

Kako je pojasnio ministar finansija Siniša Mali pojeftiniće 80 odsto svega što građani svakodnevno kupuju. Maloprodajni lanci će, u zavisnosti od njihove veličine i širine asortimana, imati i do 20.000 proizvoda na sniženju.

Smanjenje cena odnosi se na čak 23 grupe osnovnih životnih namirnica. 

Ovo je detaljan spisak namirnica koje će pojeftiniti:

Kućna hemija:

  • pasta, šampon, sapun, deterdženti za pranje svega;
  • papirna galanterija - ubrusi, folije, pelene za bebe, odrasle.

Hrana:

  • mahunarke, pirinač kao posebna grupa;
  • bezalkoholna pića, kafa i čaj;
  • slani konditorski proizvodi;
  • povrće i voće;
  • zamrznuti proizvodi;
  • sirće kao posebna kategorija;
  • testenina;
  • smrznuta riba;
  • griz;
  • brašno sve vrste;
  • mlečni i kiselomlečni prozvodi i jaja sva;
  • pasulj;
  • slatki konditori;
  • sve vrste ulja;
  • hleb i peciva;
  • sve vrste mesa i prerađevina;
  • prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...);
  • začinska grupa;
  • šećer i med;
  • hrana za bebe i decu;
  • posebna grupa maramice.

Građani će uštedeti i do 20%

Ministar Mali je ukazao na to da se već u oktobru ili novembru očekuje donošenja seta zakona koji će sistemski rešiti uticaj rasta cena namirnica na rast inflacije.

Prvi potpredsednik Vlade je ukazao na to da je u zemljama koje su primenile slične mere, kao što su Rumunija i Mađarska, došlo do rasta prometa i samim tim i veće naplate PDV-a, tako da nema razloga za brigu što se tiče uticaja ovih mera na budžet Srbije.

Mali je istakao da će se ovo značajno odraziti na budžet svakog domaćinstva i da se očekuje sniženje cena u proseku od 10, 15, 20 odsto, dodavši da se ne radi samo o nekolicini proizvoda, već o celom asortimanu namirnica koje svi svakodnevno kupujemo.

