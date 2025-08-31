GRAĐANI ĆE UŠTEDETI I DO 20%! Od sutra velika sniženja u marketima - Niže cene za gotovo 20 hiljada proizvoda!

GOTOVO 20 hiljada namirnica u marketima širom naše zemlje od sutra će imati niže cene.

Ovo pojeftinjenje cena dolazi kao posledica vladine uredbe o ograničenu trgovačkih marži osnovnih životnih namirnica, što je jedna od pet sveobuhvatnih mera koje je država donela u cilju poboljšanja životnog standarda građana.

Kako je pojasnio ministar finansija Siniša Mali pojeftiniće 80 odsto svega što građani svakodnevno kupuju. Maloprodajni lanci će, u zavisnosti od njihove veličine i širine asortimana, imati i do 20.000 proizvoda na sniženju.

Smanjenje cena odnosi se na čak 23 grupe osnovnih životnih namirnica.

Ovo je detaljan spisak namirnica koje će pojeftiniti:

Kućna hemija:

pasta, šampon, sapun, deterdženti za pranje svega;

papirna galanterija - ubrusi, folije, pelene za bebe, odrasle.

Hrana:

mahunarke, pirinač kao posebna grupa;

bezalkoholna pića, kafa i čaj;

slani konditorski proizvodi;

povrće i voće;

zamrznuti proizvodi;

sirće kao posebna kategorija;

testenina;

smrznuta riba;

griz;

brašno sve vrste;

mlečni i kiselomlečni prozvodi i jaja sva;

pasulj;

slatki konditori;

sve vrste ulja;

hleb i peciva;

sve vrste mesa i prerađevina;

prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...);

začinska grupa;

šećer i med;

hrana za bebe i decu;

posebna grupa maramice.

Građani će uštedeti i do 20%

Ministar Mali je ukazao na to da se već u oktobru ili novembru očekuje donošenja seta zakona koji će sistemski rešiti uticaj rasta cena namirnica na rast inflacije.

Prvi potpredsednik Vlade je ukazao na to da je u zemljama koje su primenile slične mere, kao što su Rumunija i Mađarska, došlo do rasta prometa i samim tim i veće naplate PDV-a, tako da nema razloga za brigu što se tiče uticaja ovih mera na budžet Srbije.

Mali je istakao da će se ovo značajno odraziti na budžet svakog domaćinstva i da se očekuje sniženje cena u proseku od 10, 15, 20 odsto, dodavši da se ne radi samo o nekolicini proizvoda, već o celom asortimanu namirnica koje svi svakodnevno kupujemo.

