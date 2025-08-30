KAO ŠTO JE I OBEĆANO: Državna banka snizila kamatne stope - Od 1.9. manje kamate za zaposlene sa platom do 100.000 din i sve penzionere

BANKA Poštanska štedionica (BPŠ) donela je juče odluku da od 1. septembra snizi kamatne stope na kredite za zaposlene sa primanjima do 100.000 dinara i za penzionere bez obzira na visinu primanja.

BPŠ je saopštila da je u skladu sa supervizorskim očekivanjima Narodne banke Srbije (NBS) donela odluku da snizi kamatne stope i to još povoljnije od očekivanih.

Kako se navodi, kamatna stopa za gotovinske kredite do 1.000.000 dinara će biti spuštena sa 6,99 na 5,99 odsto, dok će za potrošačke kredite istog iznosa kamatna stopa iznositi 5,99 umesto dosadašnjih 7,50 odsto (očekivana minimalna kamatna stopa 7,50 odsto).

Kamatna stopa za refinansirajuće kredite će biti spuštena sa 7,77 na 6,45 odsto (očekivana minimalna kamatna stopa 7,50 odsto).

Kada je reč o gotovinskim kreditima do 1.000.000 dinara i refinansirajućim kreditima sa osiguranjem života, iz BPŠ navode da će kamatna stopa biti spuštena sa 13,50 na 9,99 odsto (očekivana minimalna kamatna stopa 10,50 odsto).

Kako su istakli, kod stambenih kredita margina će biti snižena sa 2,65 odsto na 2,15 odsto.

Pored snižavanja kamatnih stopa, Izvršni odbor BPŠ doneo je odluku da primena nove tarife naknada, koja je planirana od aprila i najavljena za 1. septembar ove godine bude odložena za 1. januar 2026. godine, bez obzira na činjenicu da je u prethodnih osam godina usklađivanje tarife naknada izvršeno samo jednom. Ova mera je usaglašena sa širim merama države, sa ciljem da se dodatno podrži životni standard građana i da se ublaži finansijski teret domaćinstava, navodi se u saopštenju.

