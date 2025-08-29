"NEZAPOSLENOST U SRBJI PALA NA 8.5 %": Ministar Mali objavio važne podatke za našu zemlju - zaposlenost u porastu (FOTO)
MINISTAR finansija Siniša Mali prokomentarisao je podatke Republičkog zavoda za statistiku vezane za nezaposlenost u Srbiji.
- Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, nezaposlenost u Srbiji u drugom kvartalu ove godine iznosi 8,5% i time nastavlja da se smanjuje, s obzirom na to da je u prvom kvartalu ove godine bila na nivou od 9,1%. Istovremeno, stopa zaposlenosti sada iznosi 51,5%, dok je na kraju prvog kvartala ona bila na nivou od 51,4%.
Uprkos višemesečnim blokadama i različitim pritiscima kojima je naša zemlja izložena, a što je dovelo i do smanjenja stranih direktnih investicija, nezaposlenost u Srbiji je na silaznoj putanji, dok stopa zaposlenosti raste, što je rezultat kojim zaista treba da budemo zadovoljni.
Ohrabruje i podatak da je industrijska proizvodnja u julu bila veća za 5,5% u odnosu na jul prošle godine, dok je u odnosu na prosek 2024. godine veća za 3,1%. Istovremeno, stopa javnog duga je na nivou od 43,4%, što je daleko ispod nivoa Mastrihta, i javnog duga evrozone koji je na kraju prvog kvartala iznosio 88%.
Uspeli smo da sačuvamo stabilnost naše ekonomije, da sprovodimo važne projekte širom Srbije i da poboljšavamo životni standard građana, što, između ostalog, potvrđuje i činjenica da će penzije od 1. decembra biti povećane za najmanje 12 odsto, dok će minimalna zarada porasti dva puta, vanredno od 1. oktobra i redovno od 1. januara 2026. godine. Takođe, očekuje nas i povećanje plata u javnom sektoru.
Nastavljamo da se borimo za jaku i snažnu Srbiju i za bolji kvalitet života svih naših građana. - rekao je Mali.
