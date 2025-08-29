PRVO IZVLAČENJE STANOVA I AUTOMOBILA U NAGRADNOJ IGRI „UZMI RAČUN I POBEDI“ 20. SEPTEMBRA
U TOKU je novi krug nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2025“, a prvo izvlačenje nagrada biće održano u subotu 20. septembra u 18 časova na Radio televiziji Srbije.
Podsećamo da građani još od 1. maja unose fiskalne račune u aplikaciju „Uzmi račun i pobedi“, a do sada je uneto ukupno 129 miliona računa, dok je registrovano 376.000 korisničkih naloga. Nagradnu igru organizuje Vlada Republike Srbije, uz podršku NALED-a.
U igri mogu da učestvuju svi fiskalni računi koji su izdati počev od 1. januara 2025. godine, bez obzira na vrednost.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
„Drago mi je što su se i ovog puta građani u velikom broju odazvali da učestvuju u nagradnoj igri i da skupljaju fiskalne račune, tako da ih trenutno u aplikaciji ima čak 376.000. Ovog puta smo obogatili nagradni fond sa 10 automobila, i to sa pet hibridnih i pet električnih Fijat Grande Panda modela. Podsećam građane da smo do sada u sedam ciklusa podelili ukupno 85 stanova u Beogradu“, rekao je prvi potpredsednik Vlade Siniša Mali.
Uz automobile, nagradni fond obuhvata pet stanova u Beogradu, u naselju Zemunske kapije, ukupne vrednosti 1,2 miliona evra. U pitanju su trosobni - dupleks stanovi, od kojih svaki ima po 91 kvadrat.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
„Mislim da smo uspeli da kod građana osvestimo tu važnost uzimanja fiskalnih računa, koji predstavljaju garanciju da trgovac ima registrovanu radnju i da plaća porez. Kroz ovu nagradnu igru na zabavan način građani postaju partneri u borbi protiv sive ekonomije što je važno jer se novac od poreza koristi za izgradnju naših bolnica, škola, puteva, naučno - tehnoloških parkova, ali i za dalji rast plata i penzija“, rekao je ministar finansija.
S obzirom na to da je reč o novom krugu nagradne igre potrebno je da se učesnici ponovo registruju putem aplikacije „Uzmi račun i pobedi”. Registracija se vrši unosom: broja mobilnog telefona dodeljenog u Republici Srbiji, imena, prezimena, mesta, adrese i registarskog broja lične karte. Aplikacija „Uzmi račun i pobedi“ dostupna je u prodavnicama Google Play, Apple i Huawei.
I ovoga puta bezgotovinska plaćanja dupliraju šansu za dobitak. Unosom u aplikaciju, svaki fiskalni račun dobija jedinstveni kod, a ukoliko je na računu zabeležen bezgotovinski način plaćanja (karticom, instant i dr.), dobija se i još jedan, dodatni kod. Svi dodeljeni kodovi ravnopravno učestvuju u javnim izvlačenjima.
Pravo učešća u nagradnoj igri i izvlačenju nagrada imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja fiskalni račun sa QR kodom, izdatim tokom 2025. godine na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, unesu putem mobilne aplikacije „Uzmi račun i pobedi”, tako što skeniraju QR kod ili unesu ručno PFR broj i PFR vreme računa.
Kao i do sad, najvažnije informacije o nagradnoj igri dostupne su na nacionalnom portalu www.uzmiracun.rs. Sva pitanja i odgovore građani mogu da pronađu na stranici kontakt centra Uzmi račun i pobedi.
Preporučujemo
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)