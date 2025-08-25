ZONA "EKSPA" KAO OAZA: Specijalizovana izložba 2027. biće primer ekološki odgovorne gradnje

U IZRADI plana za "Ekspo 2027 Beograd" vodili smo se idejom da on u potpunosti bude izgrađen po principu održivosti. Osmislili smo koncept čiji je svaki segment projektovan tako da ostavi najmanji mogući uticaj na životnu sredinu. "Ekspo 2027" će biti primer ekološki odgovorne gradnje i verujemo da će postati zlatni standard za sve buduće međunarodne izložbe, istakao je Danilo Dangubić, glavni arhitekta "Ekspo 2027 Beograd".

foto Ekspo

Kako je rekao, osim što će ući u istoriju kao prva međunarodna izložba čije će celokupno nasleđe dobiti potpuno novu namenu nakon 93 dana trajanja manifestacije i tako nastaviti svoj život širom Beograda i Srbije, "Ekspo 2027" će biti projekat u kome su energetska efikasnost, cirkularna ekonomija i očuvanje biodiverziteta standard, a ne mogućnosti.

Zalivanje iz podzemnih tokova

CELOKUPAN prostor šire zone "Ekspa" će se navodnjavati prikupljenom vodom. Izgrađeni su posebni vodovodi i gradi se neophodna dodatna infrastruktura kako bi sve na lokaciji bilo zalivano tehničkom vodom iz podzemnih tokova i reke Save - dodao je Dangubić. - Solarni paneli predviđeni su u drugoj fazi izgradnje, na trajnim objektima poput Beogradskog sajma i objektima koji će proisteći iz tematske oblasti.

- "Ekspo 2027" je rangiran kao Zlatan projekat po LEED i DGNB standardima sertifikacije i na to smo jako ponosni - rekao je Dangubić. - Svi krovovi na objektima "Ekspa 2027" će biti zeleni, prekriveni autohtonim sortama biljaka koje rastu u Srbiji, uglavnom na kamenu. One zahtevaju veoma malo vode, odnosno samo onoliko koliko padne kiše u Srbiji, čime se ostvaruju značajne uštede. Biljke su modularno pakovane tako da mogu lako da se prenesu sa jednog objekta na drugi kada dođe do demontaže i ponovne montaže.

foto Ekspo Danilo Dangubić, glavni glavni arhitekta "Ekspo 2027 Beograd".

Kako je rekao, zahvaljujući zelenim krovovima se postiže smanjenje sunčevog toplotnog zračenja za 20 odsto, smanjenje temperature mikroklime za četiri stepena Celzijusa i smanjenje koeficijenata oticanja usled velikih padavina.

- Cela zona "Ekspa 2027" se tretira kao svojevrsni rasadnik. Lokaciju će tokom izložbe krasiti 3.500 stabala raznih vrsta lokalnog drveća, da bi nakon nje ono bilo presađeno u "Ekspo" parkovima budućnosti, kao delu nasleđa. Osim toga, 3.000 stabala ostaće na samoj lokaciji oko Nacionalnog stadiona, Beogradskog sajma.