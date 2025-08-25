Ekonomija

"AKCIJE MORAJU BITI RAZUMLJIVIJE": Austrijski proizvodi jeftiniji u Nemačkoj nego kod kuće

В.Н.

25. 08. 2025. u 10:29

POTROŠAČI u Austriji za iste proizvode, neki čak i proizvedeni u zemlji, plaćaju više nego u Nemačkoj.

Foto: N. Fifić

Jedan dokaza, koji posebno iritira Austrijance, je tradicionalna austrijska napolitanka „Maner šnite”, koja se proizvodi u Beču, a u Austriji prodaje za 3,99 evra, dok je u nemačkim prodavnicama cena svega 2,49 evra.

Naime, za pakovanje od 400 grama lanac Rewe u Nemačkoj u svojim regalima „Maner šnite” prodaje za 2,49 evra, Edeka za 2,89 evra, a u Austriji se u lancima Bila i Špar može kupiti za 3,99 evra.

Apsurdno je što ovaj proizvod u samoj fabrici u Beču košta više nego u stotinama kilometara udaljenoj Nemačkoj, i to 3,89 evra.

Time Bečlije za domaći proizvod plaćaju i do 60 odsto više nego nemački susedi, navodi portal “Hojte”.

Primer “Maner” nije jedini, već pokazuje kako funkcioniše takozvani “austrijski dodatak” na cenu – isto proizvodi su jasno skuplji u Austriji u poređenju sa Nemačkom.

Inače Ministarstvo za socijalna pitanja i Udruženje za zaštitu potrošača podnelo je tužbu protiv trgovinskih lanaca Bila, Špar, Lidl i Hofer, optužujući ih za “obmanjujuće delovanje”.

Od 2022. za popuste važi da moraju da se orijentišu prema najnižoj ceni u proteklih 30 dana.

Upravo to krše lanci, pa komad mesa prodaju najpre za 9,74 evra, a samo dve nedelje kasnije akcijom navodnog spuštanja cene za 33 odsto, nude potrošačima za 9,99 evra..

Ministarka za socijalna pitanja Austrije Korina Šuman poručila je da „akcije moraju biti razumljive i fer”.

(Vesti onlajn)

