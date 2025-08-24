Ekonomija

NEMAČKA TRAŽI ALTERNATIVU: "Amerikanci više nisu spremni da igraju po pravilima"

Novosti online

24. 08. 2025. u 20:31

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da Nemačka treba da razmotri trgovinske alternative van sporazuma između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, koji predviđa carine od 15 odsto na robu iz EU, i da u narednim godinama potraži nove međunarodne partnere.

НЕМАЧКА ТРАЖИ АЛТЕРНАТИВУ: Американци више нису спремни да играју по правилима

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

"Kako da upravljamo svetskom trgovinom ako, na primer, Amerikanci više nisu spremni da igraju po pravilima Svetske trgovinske organizacije?" pitao je Merc. Merc, lider Hrišćansko-demokratske unije (CDU), čiji rejting trenutno iznosi 25 odsto, jednako kao i Alternative za Nemačku (AfD), prema anketi koju je ovog vikenda objavio list Bild.

Poručio je da Nemačka mora da pronađe trgovinske partnere koji dele slične vrednosti i pristup globalnoj razmeni, prenosi Rojters.

"Potrebni su nam dobri ekonomski odnosi sa Sjedinjenim Državama i možda smo, u ovom slučaju, prošli relativno dobro", rekao je Merc, dodajući da se otvaraju i nove mogućnosti za saradnju sa zemljama iz Južne Amerike, Azije i Afrike, što bi, kako je istakao, trebalo da bude u obostranom interesu.

Trgovinski okvirni sporazum između SAD i EU postignut je 28. jula, a dogovor su postigli američki predsednik Donald Tramp i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa

JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa