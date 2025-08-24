NEMAČKA TRAŽI ALTERNATIVU: "Amerikanci više nisu spremni da igraju po pravilima"

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da Nemačka treba da razmotri trgovinske alternative van sporazuma između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, koji predviđa carine od 15 odsto na robu iz EU, i da u narednim godinama potraži nove međunarodne partnere.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

"Kako da upravljamo svetskom trgovinom ako, na primer, Amerikanci više nisu spremni da igraju po pravilima Svetske trgovinske organizacije?" pitao je Merc. Merc, lider Hrišćansko-demokratske unije (CDU), čiji rejting trenutno iznosi 25 odsto, jednako kao i Alternative za Nemačku (AfD), prema anketi koju je ovog vikenda objavio list Bild.

Poručio je da Nemačka mora da pronađe trgovinske partnere koji dele slične vrednosti i pristup globalnoj razmeni, prenosi Rojters.

"Potrebni su nam dobri ekonomski odnosi sa Sjedinjenim Državama i možda smo, u ovom slučaju, prošli relativno dobro", rekao je Merc, dodajući da se otvaraju i nove mogućnosti za saradnju sa zemljama iz Južne Amerike, Azije i Afrike, što bi, kako je istakao, trebalo da bude u obostranom interesu.

Trgovinski okvirni sporazum između SAD i EU postignut je 28. jula, a dogovor su postigli američki predsednik Donald Tramp i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

(Tanjug)