BLIŽI SE POČETAK GRADNJE NOVOG MOSTA PREKO DUNAVA: Bačka Palanka dobija sponu sa selima u delu ove opštine u Sremu s druge strane reke

RADNA grupa koju je Vlada Srbije nedavno formirala za saradnju sa španskom kompanijom "Sentunion", kao izvođačem radova, korak je bliže ka početku izgradnje mosta na Dunavu, koji bi povezao Bačku Palanku sa njena dva sela na sremskoj strani - Neštinom i Vizićem - čiji žitelji do ovog grada, odnosno centra svoje opštine, mogu da dođu samo preko hrvatske teritorije, prelazeći granicu kod Iloka u Vukovarsko-sremskoj županiji. Jedina spona sa Bačkom Palankom bio im je dosad - i još je - most "25. maj", napravljen preko Dunava pre pola veka između Hrvatske i Srbije.

foto OU u Bačkoj Palanci

Prošlo je već 12 godina otkad je u Skupštini opštine u Bačkoj Palanci inicirana izgradnja mosta koji bi spojio Bačku sa srpskim delom Srema. Kao razlog dugog čekanja na početak radova, u ovoj opštini navode da priprema za podizanje ovakvog mosta traje bar tri puta duže od same izgradnje. Kako ističu, dokaz da se o tom projektu - koji je, prema rečima prvog čoveka Bačke Palanke Branislava Šušnice, državna, a ne lokalna investicija - itekako brine je i razgovor koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić krajem juna vodio u Madridu sa premijerom Španije Pedrom Sančezom. On je tada izjavio da će španska kompanija sa Srbijom potpisati ugovor o izgradnji mosta kod Bačke Palanke, čija će vrednost biti oko 126 miliona evra. U budžetu Srbije za 2025. godinu je za ovaj most predviđen zajam od stranih investicionih korporacija, fondova ili banaka, u iznosu nešto višem od 17 milijardi dinara.

- Most će biti od istorijskog značaja za našu opštinu, posebno za stanovnike Neština i Vizića, koji do Bačke Palanke, za koju su vezani poslom, školovanjem, odlascima kod lekara i raznim administrativnim potrebama, prelaze četiri granična prelaza, a od 2013. godine, otkad je Hrvatska ušla u EU, potrebni su im i pasoši. Poseban problem imaju poljoprivrednici, koji od tada ne mogu da prenose svoje proizvode preko mosta između Bačke Palanke i Iloka - ukazao je Branislav Šušnica.

Apel episkopa ZA izgradnju novog mosta, kojim bi se izbegao ulazak u Hrvatsku, založio i episkop sremski Vasilije, apelujući da se istovremeno izgradi put Vizić-Erdevik. - To bi doprinelo boljoj teritorijalnoj povezanosti i nadasve opstanku i razvoju sela Vizić i Neštin, a takođe i očuvanju kulturnog i verskog blaga Eparhije sremske - naglasio je episkop.

Iako je vazdušna udaljenost Neština do Bačke Palanke samo devet kilometara, ljudi ovamo preko Iloka prelaze 70 kilometara, gubeći u putu više od sat vremena, a most će im omogućiti da stignu za 10 do 15 minuta. Iz JP "Putevi Srbije" predočili su da će dužina samog mosta biti 1.915 metara, a sa pristupnim saobraćajnicama s obe obale Dunava - ukupno oko 3,5 kilometara.

Predsednik Skupštine opštine u Bačkoj Palanci Milan Čavić napominje da će novi most imati i širi značaj, jer će doprineti da ovaj grad, koji je sada slabo povezan sa ostalim delovima Srbije, više ne bude saobraćajno "slepo crevo".

Prečica i Novom Sadu IZ Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture najavljena je i izgradnja brze saobraćajnice od Novog Sada do Bačke Palanke, tačno do novog mosta. - To bi i najvećem vojvođanskom gradu, kao i njemu bliskim opštinama Temerin i Žabalj, omogućilo prečicu ka Republici Srpskoj - poručio je Milan Čavić.

- Novi most će, izgradnjom puta Vizić-Erdevik, spojiti Bačku Palanku, preko petlje Kuzmin, sa auto-putem Beograd-Zagreb i graničnim prelazom kod Sremske Rače, a otuda i sa Mačvom i Republikom Srpskom, kao i sa panevropskim koridorima - zaključio je Čavić.