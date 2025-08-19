RASTE CENA KAFE: Arabika na dvomesečnom maksimumu zbog lošeg vremena u Brazilu

CENA kafe arabika danas je na berzi u Njujorku porasla na dvomesečni maksimum nakon što su hladnije vreme i mrazevi u Brazilu izazvali zabrinutost da će rod najvećeg svetskog proizvođača biti manji od očekivanog.

Unsplash

Prema podacima Blumberga, vrednost fjučers ugovora arabike porasla je i za 2,6 odsto, što je peta uzastopna sesija rasta i najduži uzlazni niz od aprila ove godine.

Analitičar agencije Mekdagal global vju, Majkl Mekdagal, upozorava da problem nije samo tekuća sezona, već i naredna.

Mrazevi već izazivaju stresno cvetanje, što može ograničiti i rod kafe arabika za 2026. godinu, navodi Mekdagal.

Rast cena arabike nije posledica samo loših vremenskih uslova, već i slabijeg izvoza iz Brazila. Prema podacima Saveta brazilskih izvoznika kafe (Cecafe), izvoz zelene kafe iz te zemlje u julu pao je za 28 odsto u poređenju sa prošlom godinom.

Prema prognozi Kofi trejding akademi, Brazil bi u sezoni 2025/26 mogao da proizvede 63,9 miliona džakova kafe (po 60 kg), što je za 2,1 odsto manje nego prethodne godine, dodaje njujorška agencija.

(Tanjug)

