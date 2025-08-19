RASTE CENA KAFE: Arabika na dvomesečnom maksimumu zbog lošeg vremena u Brazilu
CENA kafe arabika danas je na berzi u Njujorku porasla na dvomesečni maksimum nakon što su hladnije vreme i mrazevi u Brazilu izazvali zabrinutost da će rod najvećeg svetskog proizvođača biti manji od očekivanog.
Prema podacima Blumberga, vrednost fjučers ugovora arabike porasla je i za 2,6 odsto, što je peta uzastopna sesija rasta i najduži uzlazni niz od aprila ove godine.
Analitičar agencije Mekdagal global vju, Majkl Mekdagal, upozorava da problem nije samo tekuća sezona, već i naredna.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Mrazevi već izazivaju stresno cvetanje, što može ograničiti i rod kafe arabika za 2026. godinu, navodi Mekdagal.
Rast cena arabike nije posledica samo loših vremenskih uslova, već i slabijeg izvoza iz Brazila. Prema podacima Saveta brazilskih izvoznika kafe (Cecafe), izvoz zelene kafe iz te zemlje u julu pao je za 28 odsto u poređenju sa prošlom godinom.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Prema prognozi Kofi trejding akademi, Brazil bi u sezoni 2025/26 mogao da proizvede 63,9 miliona džakova kafe (po 60 kg), što je za 2,1 odsto manje nego prethodne godine, dodaje njujorška agencija.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije
Preporučujemo
PUTIN RAZGOVARAO SA DA SILVOM: Ruski predsednik ga obavestio o kontaktima sa SAD
09. 08. 2025. u 18:30
"NEĆU SE ODREĆI..." Lula da Silva: Brazil više nije zavistan od Amerike!
04. 08. 2025. u 12:32
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)