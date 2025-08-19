"DRUGO POLUVREME ZA ZLATO JE TEK POČELO": Cena ovog metala se približava rekodru, evo šta to znači za investitore

„DRUGO poluvreme za zlato tek je počelo“, izjavio je stručnjak za plemenite metale Rudolf Brener iz trgovačke kuće filoro.

Cena zlata trenutno iznosi oko 3.340 američkih dolara (približno 2.860 evra) po unci (31,10 grama). U narednim mesecima očekuje se značajan rast vrednosti.

On procenjuje da bi potencijalna cena zlata mogla da dostigne čak 4.800 američkih dolara (oko 4.107 evra) po unci. Na cenu utiču inflacija i geopolitičke krize. Pored toga, američka centralna banka će verovatno uskoro početi da snižava kamatne stope. Kada druge vrste ulaganja donose manju kamatu, plemeniti metal postaje privlačniji. Zlato se među investitorima smatra „valutom za vreme krize“.

Za razliku od drugih plemenitih metala poput srebra i platine, pri kupovini zlata se ne plaća porez na promet od 20 procenata. U njegovoj sopstvenoj trgovačkoj kući već oko 90 procenata poslovanja otpada na zlato. „Kod Amerikanaca, koji imaju sklonost ka spekulativnom ulaganju, srebro je, naprotiv, veoma popularno.“

Industriji je godišnje potrebno 670 miliona unci srebra, dok postoji strukturni deficit od 130 miliona unci. Ponuda iz rudnika u oblasti srebra nije elastična.

Srebro i platina sve popularniji

Trenutno cena srebra iznosi 38 dolara (32,52 evra) po unci. Njegova vrednost zavisi pre svega od industrijske potražnje. Ipak, Brener upozorava da ponuda iz rudnika „nije elastična“. Takođe, i ulaganja u platinu i paladijum su ove godine investitorima već donela dobru zaradu. Cena platine je od početka godine porasla za oko 50 procenata, dok se paladijum poskupeo za 26 procenata.

Švajcarska se smatra sigurnim utočištem za srebro, platinu i paladijum zahvaljujući carinskim skladištima oslobođenim poreza. Sve dok se beli metal tamo čuva, ne naplaćuje se porez na promet. Dobit se, nakon isteka roka držanja od jedne godine, ne oporezuje.

U Korneuburgu (Donja Austrija) kompanija "Filaro" je nedavno izgradila topionicu za preradu plemenitih metala. Kapaciteti su predviđeni za do 120 tona zlata i 140 tona srebra godišnje. „Trenutno proizvodimo znatno manje, ali dovoljno da ispunimo zahteve međunarodnih sertifikacija“, rekao je Brener. U narednim godinama, posao će, prema njegovim rečima, postati „izuzetno profitabilan“.

