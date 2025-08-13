MEŠETARI KUPINI PREPOLOVILI CENU: Kako su voćari u Jadru, Rađevini i Azbukovici uoči berbe na svojoj koži osetili "ćudi" otkupljivača

MNOGOBROJNI voćari u Jadru, Rađevini i Azbukovici koji su minulih godina uništili zasade maline, bežeći od njene decenijske neizvesnosti, i na njihovo mesto zasadili kupinu, na svojoj koži su osetili "ćudi" nesavesnih otkupljivača.

Foto V. Mitrić

Ovi mešetari su obećavali dobru cenu kako bi namamili proizvođače da baš njima ponude svoj rod. I pred kraj berbe su bez razloga i reči objašnjenja, kako tvrde kupinari, prepolovili otkupnu cenu i ostavili ih na cedilu.

Uz Drinu, od malozvorničkog do ljubovijskog i bajinobaštanskog kraja, gde se nekad crvenila na sve strane malina, sada "stoluje" kupina. I svugde je sređenja i uređena, po najvišim aršinima struke. Ovdašnji ljudi su, odavno, kako kaže Mileta Janković iz Ravnaje, kod Krupnja, ušli do detalja u tajne gajenja jagodičastog voća. I dok malinari trljaju ruke zadovoljni cenom koja ide i do 600 dinara za kilogram, sada, kada se bliži kraj berbe "njene sestre" - kupine, isplivala je na površinu nezasitost otkupljivača koji važe za velike. Oni su odlučili da sada kupinu, čija je cena na početku bila 200 dinara, plaćaju jedva 90 dinara.

- Cenu su skresali, bez objašnjena, bez pardona na opšte iznenađenje - vajkaju se kupinari iz Rađevine, Podgorine i Jadra, koji su, kako ističu, listom, mislili da je reč o korektnim i partnerima na duže staze.

- Baš takvi su najcrnju propagandu vodili, pre otkupa, protiv onih koji su plaćali najviše voće i nije im padalo na pamet da klizaju cenu.

Foto V. Mitrić

Među onima kojima nije palo na pamet da smanjuju cenu kupine, kod kojih je ostala ona od 200 dinara, jeste nekadašnja državna hladnjača u Krupnju, koju je država poverila Saši Nešiću koji je, skoro za rekordno kratko vreme, uspeo da je vaskrsne na zadovoljstvo svih.

- Nema ama baš nikakvog razloga da se smanjuje cena kupine - ističe inženjer Nešić.

- Kvalitet je solidan i nema potrebe da se "kliza" cena. Nije stvar da se igra prosta trgovačka igra, i da se, od slučaja do slučaja, kupuje robe od proizvođača. Nužan je rad na duge staze sa pouzdanim partnerima. Avanturisti u ovom poslu utiču na smanjenje robne proizvodnje, naprave jad i onda odu ka drugom biznisu. To što se proizvođači razočaraju kad tad nije uteha, pošto im, pre toga, poveruju. I takvima su proizvođači potrebni samo po njihovim željama, potrebama i interesima. Ne može tako. Ovo je strateška proizvodnja i ne bi smelo da se mešetari. Nikako i nigde!!!

Zaštita i kroz zakon

MILOŠ Milivojević, proizvođač iz Korenite, kod Loznice, smatra da proizvođači treba da budu zaštićeni od nekorektnih otkupljivača, kroz odgovarajuće propise, ali i da sami otvore četvore oči kada odlučuju sa kim će da posluju. I, dosad se, kako kaže, događalo da bude prevara i da oni koji zgrnu pare od njihovog voća, napuste taj posao i krenu da zidaju stambeno-poslovne zgrade i da razvijaju druge biznise, gde će više da ućare.