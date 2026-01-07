MNOGI VOZAČI NE POŠTUJU OVO PRAVILO, A MOŽE SPASITI ŽIVOT: Ovo je najveći rizik zimske vožnje

Najveći problem zimske vožnje jeste produženi zaustavni put. Niske temperature i klizav kolovoz smanjuju prijanjanje guma, zbog čega je vozilu potrebno znatno više prostora da se bezbedno zaustavi.

Stručnjaci za bezbednost saobraćaja upozoravaju da razmak koji je dovoljan na suvom kolovozu tokom zime može biti izuzetno opasan. Sneg, led i pojava takozvanog crnog leda značajno produžavaju zaustavni put vozila, zbog čega vozači u zimskim uslovima moraju da voze sporije i da drže znatno veći razmak od vozila ispred sebe.

Pravilo razmaka

Prema preporukama Američkog automobilskog udruženja (AAA), uobičajeno pravilo razmaka od tri do četiri sekunde u zimskim uslovima više ne važi. Kada su putevi klizavi zbog snega ili leda, razmak bi trebalo povećati na najmanje pet do šest sekundi, a u težim uslovima i na osam do deset sekundi. Ovo dodatno vreme vozaču pruža više prostora za reakciju i kočenje, što je ključno u situacijama kada vozilo može lako da prokliza ili kada se na kolovozu pojavi gotovo nevidljiv crni led.

Koliki je to razmak u praksi može se lako izračunati. Ako vozite brzinom od 50 kilometara na sat i držite razmak od šest sekundi, udaljenost između vašeg vozila i onog ispred iznosi oko 80 metara. Ako razmak povećate na osam sekundi, reč je o više od 110 metara. To je znatno više nego na suvom putu, ali upravo taj dodatni prostor često pravi razliku između bezbednog zaustavljanja i saobraćajne nezgode.

Rizik zimske vožnje

Produženi zaustavni put glavni je rizik zimske vožnje. Na snegu i ledu svaki dodatni metar znači i dodatno vreme za reakciju. Za razliku od suve ceste, gde se vozači mogu osloniti na brzu i predvidivu reakciju vozila, u zimskim uslovima nagla kočenja često dovode do proklizavanja i lančanih sudara.

Posebno su opasne situacije u kojima se pojavi crni led – tanak i gotovo nevidljiv sloj leda koji se često stvara nakon ledene kiše ili naglog pada temperature. U takvim uslovima čak i relativno veliki razmak može biti nedovoljan, jer vozilo ne reaguje očekivano na kočenje.

Kako bi proverili da li drže dovoljan bezbednosni razmak, vozačima se preporučuje jednostavna metoda brojanja sekundi. Potrebno je da uočite trenutak kada vozilo ispred vas prođe pored fiksne tačke na putu, poput saobraćajnog znaka ili bandere, i da brojite sekunde dok vaše vozilo ne prođe istu tačku. Ako je razmak manji od šest sekundi, udaljenost nije dovoljna za zimske uslove, dok razmak od osam do deset sekundi vozača stavlja u znatno sigurniju zonu.

