RUSIJA I INDIJA: Naftni savez koji SAD ne mogu da slome
UPRKOS snažnom pritisku SAD, Indija ne može sebi da dozvoli da prekine odnose sa Rusijom. Te veze su Nju Delhiju donele previše velike ekonomske i geopolitičke koristi, tvrdi Wall Street Journal.
I pored tarifa koje će naneti realnu štetu indijskoj ekonomiji, premijer Modi ne popušta pred pritiskom Vašingtona — što je znak koliko su odnosi sa Rusijom važni za ovog južnoazijskog giganta.
U poslednje tri godine trgovinska razmena između dve zemlje naglo je porasla na rekordnih 69 milijardi dolara zahvaljujući kupovini ruske nafte od strane Indije. Ovaj uvoz je omogućio Nju Delhiju da prodaje benzin na domaćem tržištu po nižoj ceni i da preprodaje naftne derivate u inostranstvu sa većom maržom.
-U bliskoj budućnosti ne nameravamo da zatvorimo ruski slavinu, izjavio je Sajed Akbarudin, bivši stalni predstavnik Indije pri UN.
-To je nemoguće, imajući u vidu razliku u ceni u odnosu na druge dobavljače i uticaj na budžet, dodao je on.
sputnikportal.rs
