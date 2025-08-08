Ekonomija

AKCIJA U NOVOM PAZARU I TUTINU: U pet objekata otkriveno nelegalno priređivanje igara na sreću

В. Н.

08. 08. 2025. u 13:53

INSPEKTORI Ministarstva finansija - Uprave za igre na sreću su juče u akciji sprovedenoj na teritoriji Novog Pazara i Tutina otkrili u pet objekata nelegalno priređivanje igara na sreću - klađenje i igre na sreću na automatima.

Foto: Ministarstvo

Igre na sreću u ovim objektima su priređivane bez odobrenja Uprave za igre na sreću zbog čega su inspektori izrekli meru privremene zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od po 30 dana i privremeno oduzeli 3 automata, 49 televizora, 6 računara, 428.060 dinara i 3.225 evra. 

Protiv lica koja su organizovala igre na sreću bez odobrenja Uprave biće podnete krivične prijave nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo neovlašćeno organizovanje igara na sreću. 

Uprava za igre na sreću nastavlja sa kontinuiranom delovanjem u cilju onemogućavanja neovlašćenog organizovanja igara na sreću i suzbijanja sive ekonomije u ovoj oblasti. 

