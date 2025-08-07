TRAMP NAJAVIO NOVE CARINE: 100 odsto na uvoz čipova i poluprovodnika
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, izjavio je da će njegova administracija uvesti carinsku stopu od oko 100 odsto na uvoz poluprovodnika i čipova, ali je naglasio da se nova mera neće odnositi na kompanije koje proizvode u SAD ili su se obavezale da će to uskoro činiti.
Ova mera je, kako danas navodi Rojters, šire strategije administracije za povratak proizvodnje u Ameriku, a objava je usledila paralelno s najavom kompanije Epl o dodatnim ulaganjima u iznosu od 100 milijardi dolara u američko tržište.
- Za kompanije poput Epla, koje su se obavezale da grade ovde, neće biti nikakvog dodatnog nameta - pojasnio je Tramp.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Američki predsednik je istakao da neće tolerisati pokušaje izbegavanja obaveza.
- Ako kažete da ćete graditi, a ne izgradite, tada sabiramo sve retroaktivno i naplaćujemo naknadno. Moraćete da platite, to je sigurno - poručio je Tramp.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Uprkos oštrim porukama, Trampova izjava još ne predstavlja formalnu uredbu o uvođenju carina, objašnjava Rojters.
(Tanjug)
Preporučujemo
TRAMPOVE CARINE STUPILE NA SNAGU: Pogođeno više od 70 zemalja
07. 08. 2025. u 07:47
VAŠINGTON UDARA I NA PEKING ZBOG RUSIJE: Tramp najavio novi potez protiv Kine
07. 08. 2025. u 00:30
RUBIO NAJAVIO: Uskoro telefonski razgovor Putina i Trampa
06. 08. 2025. u 23:36
LOŠE VESTI ZA TRAMPA: Propada ukaz američkog lidera protiv moćne države
06. 08. 2025. u 21:57
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)