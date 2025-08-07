TRAMP NAJAVIO NOVE CARINE: 100 odsto na uvoz čipova i poluprovodnika

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, izjavio je da će njegova administracija uvesti carinsku stopu od oko 100 odsto na uvoz poluprovodnika i čipova, ali je naglasio da se nova mera neće odnositi na kompanije koje proizvode u SAD ili su se obavezale da će to uskoro činiti.

Foto: Tanjug

Ova mera je, kako danas navodi Rojters, šire strategije administracije za povratak proizvodnje u Ameriku, a objava je usledila paralelno s najavom kompanije Epl o dodatnim ulaganjima u iznosu od 100 milijardi dolara u američko tržište.

- Za kompanije poput Epla, koje su se obavezale da grade ovde, neće biti nikakvog dodatnog nameta - pojasnio je Tramp.

Američki predsednik je istakao da neće tolerisati pokušaje izbegavanja obaveza.

- Ako kažete da ćete graditi, a ne izgradite, tada sabiramo sve retroaktivno i naplaćujemo naknadno. Moraćete da platite, to je sigurno - poručio je Tramp.

Uprkos oštrim porukama, Trampova izjava još ne predstavlja formalnu uredbu o uvođenju carina, objašnjava Rojters.

(Tanjug)