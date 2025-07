SAVLADANA JELICA I JAKO TEŽAK TEREN: Deonica auto-puta Pakovraće-Požega danas do 12 sati biće otvorena za saobraćaj (FOTO)

NOVA deonica auto-puta E-763 "Miloš Veliki" od Pakovraće do Požege, u dužini od 19,56 kilometara, kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, za saobraćaj će biti otvorena danas do 12 sati.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Deonica sa dva najduža drumska tunela u Srbiji Laz i Munjino brdo, svečano je otvorena u subotu, a predsednik Vučić je tom prilikom poručio da je Srbija jaka država sa razvijenom infrastrukturom i najmodernijim i najbezbednijim auto-putevima.

- Danas su sve bivše staze i bogaze, pune rupa i kontra nagiba, postale najmoderniji i najbezbedniji auto-putevi u našoj Srbiji. Neka lepa naša srpska mesta delovala su nam katkad zaista daleko i skoro pa nedogledno. Sada je Srbija jaka država, razvijene infrastrukture, koja će se u godinama koje dolaze još više modernizovati - istakao je Vučić.

Kako je naveo, deonica auto-puta od Preljine do Požege jedan je od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji.

- Završena je deonica od Preljine do Požege. Poštovani prijatelji, sestre i braćo, Kada smo krenuli da gradimo Srbiju ljudi su mislili da je to kratak posao, ali da budem iskren, sumnjam da se iko nadao da ćemo do Požege da završimo auto-put, posebno znajući koliko je Jelica, teška planina, nepregledna, široka, a geologija užasna. I negde pre godinu i nešto dana sam se uplašio hoćemo li završiti ili ne ovaj auto-put do Požege, ovu deonicu. Video sam da su i naši kineski prijatelji razumeli koliko problema imaju, sa koliko se muka suočavaju - rekao je predsednik. Dodao je da smo ipak zajedničkim snagama, kako je rekao, njihovom tehnologijom i znanjem, a našom upornošću i teškim radom, uspeli da rešimo probleme i da otvorimo tu deonicu.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

- Ova deonica je od ogromnog značaja za naš narod, od ogromnog značaja ne samo za Moravički okrug, već i za ceo Zlatiborski okrug. Pošto, kako je rekao moj prijatelj Li Ming, ovo nije kraj, ovo je početak nečeg novog - rekao je Vučić. Naglasio je da će se od Požege graditi dva kraka auto-puta, jedan preko Arilja i Ivanjice prema Dugoj Poljani, a drugi preko Uzića, Gorjana, Zlakuse, do Mačkata i Zlatibora.

- A od Bele Zemlje ostaje do Kotrmana, do Višegrada da se izgradi. I već od ponedeljka krećemo u pregovore sa našim partnerima za ove važne deonice auto-puta. I nikada se nećemo zaustaviti - rekao je predsednik Vučić.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Kako je rekao, Srbija će nastaviti da radi i da se gradi, uprkos onima koji ne misle da je to dobro. Prema njegovim rečima, u istoriju ulaze oni koji su nešto učinili, koji su gradili, koji su iza sebe nešto ostavili, a slava pripada onima koji rade, donose rezultate i koji čine dobro za svoj narod.

- Gradili smo Srbiju i za mene je danas poseban dan, ja nisam živeo za dan duže na vlasti, za fotelju, tašnu, mašnu, ja sam živeo za uspeh i napredak Srbije, za rezultat i zato sam danas posebno ponosan - istakao je Vučić i dodao da ćemo danas od 12 sati "moći i zvanično da kažemo da smo za ovih 12 godina izgradili više kilometara puteva nego što je to urađeno za 67 godina".

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Kako je dodao, to se uspelo zahvaljujući divnom narodu Srbije.

Karakteristično za ovu deonicu puta je što prolazi kroz veoma težak geografski teren i zbog čega su izgrađeni brojni tuneli i mostovi, pa skoro trećinu trase čine mostovi i tuneli. Na celokupnom projektu je projektovano 35 mostova ukupne dužine 5.196 metara, četiri nadvožnjaka ukupne dužine 592 m, tri mosta na lokalnim putevima nakon silaska sa denivelisanih raskrsnica ukupne dužune 180 metara. Projektovano je i četiri nadvožnjaka u sklopu denivelisanih raskrsnica ukupne dužune 1.075m i to: 13 mostova dužine preko 100 metara, a najduži most 478 metra, šest mostova dužine od 25-100 m, 16 jednorasponskih mostova dužine od 10-25 m.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Izgrađeno je 1.912.000 m3 nasipa i tri kompletne saobraćajne petlje, koje će omogućiti rasterećenje postojeće obilaznice oko Čačka. Deo od Pakovraće do Požege u sastavu je deonice Preljina - Požega dužine 30,96 kilometara, od čega je 11,4 kilometara deonice Preljina-Pakovraće puštena u saobraćaj 2022. godine. Finansijer ove deonice je Vlada Srbije - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastukture, a investitor JP "Putevi Srbije". Glavni izvođač radova je "China Communications Construction Company" (matična kompanija firme CRBC), a ugovorena vrednost cele deonice od Preljine od Požege iznosi 523.530.000 dolara (450 miliona evra).

Topografski i geomorfološki uslovi su zahtevali potrebu za projektovanjem i izgradnjom ukupno tri tunela: Trbušani, Laz i Munjino Brdo. Tunel Trbušani nalazi se u prvoj trećini deonice. Dalje trasa prelazi preko Zapadne Morave i penje se obroncima planine Ovčar i Jelice.

Kroz planinu Jelicu probija se tunel Laz. Zatim se trasa spušta prema Lučanima kroz Markovicu i Negrišore. Posle Lučana prolazi kroz brdski masiv tunelom Munjino Brdo do mesta Prilipac, gde je i završetak deonice. Sva tri tunela su projektovana sa po dve odvojene tunelske cevi, svaka za jedan saobraćajni smer. Tuneli Laz i Munjino Brdo predstavljaju trenutno najduže drumske tunele u Srbiji.

Samo u prvom delu deonice od postojeće naplatne rampe "Preljina" do Pakovraća, koji je dužine 14,3 km, urađeno je izmeštanje elektroenergetskih, telekomunikacionih, vodovodnih i gasnih instalacija na ukupno 73 mesta. Auto-put E-763 Beograd - Južni Jadran služi kao vitalna veza između Srbije i Crne Gore, povezujući Beograd sa područjem Južnog Jadrana. Na širem planu, poboljšaće povezanost između Rumunije, Srbije, Crne Gore i Italije.