JAK ZEMLJOTRES POGODIO PERU: Meštani padali sa kreveta od potresa
ZEMLjOTRES jačine 5,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Peru, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je u oblasti nedaleko od granice sa Ekvadorom, na dubini od 101 kilometar.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
Prema navodima očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres je najpre bio slab, da bi potom postajao sve snažniji.
Jedan stanovnik te oblasti rekao je da je pao sa kreveta zbog zemljotresa.
(Tanjug)
