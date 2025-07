VUČIĆ OBIŠAO SOBU ZA KONTROLU DVA BITNA TUNELA: Nekada je bio san stići od Beograda do Zlatibora za dva sata (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je posebnu sobu za kontrolu tunela Laz i Munjino brdo.-

Foto prinskrin TikTok/jasamaleksandar

- Nekada je bio san stići od Beograda do Zlatibora za dva sata, a za koji dan to će postati stvarnost. Ponosan sam na Srbiju koja se gradi. Živela Srbija! - napisao je on na TikToku.

- Ovo je čitava kontrolna zgrada, ovo je čudo od agregata zato što 4-5 sati kada nestane struja u bilo kom od tunela, imamo napajanje, a ako krene požar, odmah se spuštaju rampe - opisao je Vučić na snimku.