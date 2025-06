DO ZLATIBORA ZA NEŠTO VIŠE OD DVA SATA: Otvara se auto-put do Požege i najduži tunel u Srbiji (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je juče na konferenciji za novinare fenomenalne vesti za građane Srbije, a to je da će do kraja meseca biti gotov auto-put do Požege.

Foto: JutjubPrintksrin

- Ono što sam hteo da izvestim, pošto zanima ljude, mi ćemo do kraja meseca biti u stanju da otvorimo auto-put do Požege. To je velika stvar, za sve koji idu ka Užicu, Zlatiboru, ali i za ljude u Arilju, Ivanjici... Naravno i za ljude u Požegi. To je velika stvar, nešto što niko nije ni mislio da ćemo stići da uradimo, posebno posle mnogo muka, naročito na Munjinom brdu - rekao je Vučić.

Kako je naveo, niko nije mislio da će se stići i uraditi sve i dodao da je bilo mnogo muka oko izgradnje tunela u Munjinom brdu koji će biti do izgradnje Fruškogorskog tunela, najduži tunel u Srbiji.

- Verujem da su svi ljudi srećni, sve je brže i jednostavno dostupno čak i onima koji idu u Višegrad, onima koji idu u Hercegovinu, od Foče do Trebinja, dakle Bileće, Nevesinja, tako da mnogo sam srećan zbog toga - naveo je Vučić.

Ova deonica, duga oko 19,5 kilometara, prolazi kroz izuzetno zahtevan brdsko-planinski teren zapadne Srbije i predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih poduhvata u poslednjoj deceniji u Srbiji.

Prethodno je deonica auto-puta „Miloš Veliki” od Preljine kod Čačka do Pakovraće, u dužini oko 11,5 kilometara, otvorena u januaru 2022, a saobraćajne gužve koje su se stvarale kroz Čačak, naročito tokom sezone letnjih odmora i vikendom, postale su prošlost.

Deo je autoputa E-763 „Miloš Veliki“, koji povezuje Beograd sa jugom i zapadom zemlje, a u širem kontekstu i sa Jadranskom obalom.

Otvaranje ove deonice značiće kraće vreme putovanja, manje zagušenja na postojećim regionalnim putevima i značajno veću bezbednost u saobraćaju, a do Zlatibora će se stizati za 2 sata i 15 minuta.

Na trasi se nalaze dva impresivna tunela – tunel „Laz“, dug preko 2,8 kilometara, i tunel „Munjino brdo“, slične dužine, kao i više mostova i vijadukta koji se uklapaju u kompleksnu konfiguraciju terena zapadne Srbije.

Otvaranjem deonice Pakovraće–Požega, autoput „Miloš Veliki“ biće produžen sve do kapije Užica, što je važan korak ka budućoj realizaciji Jadranske magistrale, koja će Srbiju povezati sa Crnom Gorom i lukom Bar.

Očekuje se da će otvaranje ovog sektora doneti novi impuls razvoju turizma i privrede u Moravičkom i Zlatiborskom okrugu.

Građani će imati brži i lakši pristup turističkim centrima kao što su Zlatibor, Tara, Zlatar, Drina i Uvac, dok će investitori imati stabilnu i pouzdanu infrastrukturu za razvoj poslovanja.