LUČIĆ: Telekom jači za 300 miliona evra!

GENERALNI direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić sutra putuje na Kosovo i Metohiju kako bi pružio podršku radnicima ugroženim zbog Kurtijeve strahovlade, a sledeće nedelje u Vašingtonu razgovaraće sa američkim zvaničnicima o daljem rastu kompanije.

Istovremeno, prema najnovijim podacima, kompanija Telekom Srbija je samo na domaćem tržištu u prošloj godini ostvarila rekordan prihod od 1,4 milijarde evra, što je za čak 300 miliona evra više nego pre dve godine.

Povod za ovaj odlazak na Kosovo i Metohiju, u severnu Kosovsku Mitrovicu, jeste da dam podršku našim zaposlenima i našoj ćerki-firmi, koji su ponovo ugroženi zbog vrlo loših postupanja Kurtijeve administracije. Telekom Srbija je najveća srpska institucija i kompanija na KiM, sa 250 zaposlenih, koja pruža usluge telefonije, televizije i interneta praktično celokupnoj srpskoj populaciji u Pokrajini. Zbog toga smo i u prethodnom periodu bili na meti Kurtijeve administracije, koja prosto ne želi Srbe na Kosovu, a s obzirom na najnovije tenzije i provokacije iz Prištine na severu KiM, može lako da se pretpostavi da ćemo im ponovo biti meta. Moj zadatak, kao prvog čoveka kompanije, jeste da odem na lice mesta, da razgovaram sa našim radnicima, da ih ohrabrim, da znaju da smo uvek tu za njih i da ostajemo na KiM bez obzira na sve - poručio je Vladimir Lučić damas u gostovanju na TV Prva.

Prvi čovek Telekoma ujedno je najavio svoju zvaničnu posetu Vašingtonu sledeće nedelje.

Sa predstavnicima administracije SAD, kao i sa ostalim važnim ljudima u Vašingtonu, razgovaraću o daljem razvoju kompanije, a među glavnim temama sigurno će biti i situacija sa Telekomom Srbija na Kosovu. Mi ne odustajemo od ambicije da dobijemo frekvenciju za 5G mrežu i licencu za pokrivanje cele teritorije KiM. To je u skladu i sa Briselskim sporazumom i sa realnim interesom građana koji tamo žive bez obzira na nacionalnost, i sa interesom tamošnje privrede. Telekom Srbija je najveći i najuspešniji operater na celom Zapadnom Balkanu, ujedno lider u razvoju i primeni najsavremenijih tehnologija, a Priština nas blokira, čak je pokušavala i da nas ugasi, samo zbog političkih razloga, jer smo srpska kompanija, sa sedištem u Beogradu. Uveren sam da ćemo naići na veliko razumevanje sagovornika u SAD, koji su nam i ranije bili vrlo konstruktivna podrška - objasnio je Lučić.

Za to vreme, Telekom Srbija nastavlja da nadmašuje sopstvene poslovne rekorde.

Dobili smo najnovije podatke o poslovanju za 2024. godinu, koja je bila izuzetno dobra, rekordna. Prihodi su nam u odnosu na pre dve godine porasli za više od 300 miliona evra i dostigli smo sjajnu brojku od 1,4 milijarde evra, i to samo na domaćem tržištu, u Srbiji. Takođe, EBITDA, dakle dobit pre poreza, taksi, amortizacije, iznosi takođe sjajnih 250 miliona evra, i takođe samo u Srbiji. Posebno je važno da smo ovakav rast prihoda i profita napravili pre svega zahvaljujući rastu prihoda u osnovnim uslugama kompanije. Sve nam to daje ogromnu snagu za dalji razvoj - naglasio je Vladimir Lučić.

Kao dodatno važno, prvi čovek Telekoma Srbija istakao je očekivano značajno smanjenje cena po kojima se kupuju TV licence za sportske sadržaje.

Sada kada smo apsolutni pobednici na tržištu sportskih sadržaja ne samo u Srbiji već na celom Zapadnom Balkanu, kada je praktično celokupan sport dostupan na našoj Areni, a borba sa konkurencijom je završena našim apsolutnim trijumfom, ono što sigurno sledi je ogromno pojeftinjenje cena TV prava za najatraktivnija takmičenja. Ovlašćeni za trgovinu sportskim sadržajima do sada su mogli da utiču na cene, sada više ne mogu, Arena je praktično jedina regionalna sportska mreža, i tu očekujemo zaista velike uštede - objasnio je Lučić.

Zahvaljujući tome, a posebno s obzirom na nastavak ekspanzije Telekoma Srbija u dijaspori i na maksimalan razvoj proizvodnje sopstvenih sadržaja, sledeći poslovni cilj najuspešnijeg srpskog i regionalnog operatera je potpuno logičan.

Naš sledeći cilj je da u narednih četiri do pet godina stignemo do prihoda od preko 3 milijarde evra. U prethodnom periodu, i u mnogo težim okolnostima, pokazalo se da veoma dobro definišemo i implementiramo dugoročne ciljeve, pa će tako i sada biti slučaj - zaključio je Vladimir Lučić.

Lučić odgovorio na manipulacije i neistine Junajted grupe

Konkurencija je pala na vrlo niske grane kada su pored sopstvenih medija počeli da koriste i neke “anketne komisije” za napade na Telekom Srbija - ovim rečima je Vladimir Lučić ocenio najnoviju kampanju Junajted grupe protiv najuspešnijeg srpskog i regionalnog operatera.

Odgovarajući na pitanje TV Prva da prokomentariše najbrutalnije optužbe sa jučerašnje konferencije samozvane “anketne komisije”, generalni direktor Telekoma Srbija bio je potpuno jasan.

Poprilično je čudno bilo da ta “anketna komisija” napravi konferenciju kako bi napadala Telekom Srbija u smislu nekakve medijske kontrole, a potpuno je jasno da među njima postoje ljudi koji su radili i još rade za Junajted grupu, i pokazalo se da je cilj svega, pored napada na nas, promocija televizija u vlasništvu Junajted Grupe, da se N1 i Nova S predstave kao “jedini slobodni mediji”. Konkurencija je zaista pala na niske grane kada koristi eto i nekakve samoproglašene “anketne komisije” za kampanje protiv Telekoma. Ali to, zapravo, nije ništa novo. Punih sedam godina ratovali su protiv Telekoma Srbija svim sredstvima, koristeći i svoje medije, i političare, i međunarodne lobiste, da bi nas zaustavili. A mi smo se od svih neistina uspešno odbranili, i na tržištu smo ih žestoko pobedili. Lako ćemo se odbraniti i sada, jer je i sada kao i ranije istina na našoj strani. I u ovom slučaju lako ćemo objasniti da su ovo interesni napadi na Telekom. Istina je samo jedna, i na našoj je strani, istina je naše najjače oružje - poručio je Vladimir Lučić.

Prihod u dijaspori 50 miliona evra!

Ekspanzija Telekoma Srbija u dijaspori ne jenjava.

Mi sada u dijaspori, dakle pre svega na tržištima Nemačke, Švajcarske i Austrije, gde smo prisutni i kao mobilni operater a posle pripajanja NetTV Plus, imamo više od 400.000 korisnika, a u ovoj godini prihod na tim tržištima biće nam veći od 50 miliona evra. Pritom, to je tek početak. Ono što sledi je i širenje na SAD, gde žive milioni ljudi poreklom iz našeg regiona, a svakako nastavljamo ekspanziju u Zapadnoj Evropi - izjavio je prvi čovek srpskog Telekoma Vladimir Lučić.