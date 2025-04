POČINJE PODELA VAUČERA ZA ODMOR U SRBIJI: Evo kako i gde možete da podnesete zahtev

PRIJAVLjIVANjE građana za vaučere za subvencionisan odmor u Srbiji počinje danas u osam časova na šalterima "Pošte Srbije".

Foto Dragiša Petrović

Juče do 15.00 sati prijavilo se 3.812 ugostitelja za učešće u ovoj akciji, a njihov spisak se nalazi na sajtu Ministarstva turizma i omladine. U ponudi svojih smeštajnih kapaciteta prednjače ugostiteljske firme iz banja i planinskih centara, među kojima je ubedljivo najveći broj iz Sokobanje (827). Sledi Čajetina sa 706 prijava, gde su skoro svi ugostitelji sa Zlatibora. Na području Vrnjačke Banje svoje objekte za subvencinisani odmor nudi 613 ugostitelja, a na Kopaoniku 171. U Velikom Gradištu evidentirano je 100 prijava, u Loznici na čijem području je Banja Koviljača 75, a u Čačku gde je Gornja Trepča 70.

U prvom ciklusu biće podeljeno 30.000 vaučera, čija pojedinačna vrednost iznosi 10.000 dinara. Onima koji su stekli pravo Ministarstvo ovaj vrednosni kupon dostavlja preko Pošte ličnim uručenjem na kućnu adresu. Krajnji rok za njihovo korišćenje je 20. novembar ove godine.

Ne može u mestu prebivališta GRAĐANI rezervišu smeštaj kod ugostitelja sa liste objavljene na internet stranici Ministarstva turizma i na osnovu toga dobijaju potpisanu potvrdu elektronskim putem, kao skenirani dokument, ili preko pošte. Ne može da se rezerviše smeštaj u objektima koji se nalaze na opštini, odnosno mestu prebivališta podnosioca prijave, kao i u mestu studiranja studenta koji konkuriše za ovu subvenciju.

Građani konkurušu za ovu subvenciju za odmor tako što čitko popunjenu prijavu i prateću dokumentaciju podnose na šalterima "Pošta Srbije". Obrazac prijave se može preuzeti sa sajtova Ministarstva turizma i "Pošte Srbije". Uz to, građani na uvid stavljaju ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu ugostitelja o rezevaciji smeštaja.

Takođe, potrebno je da prilože i potvrdu o sticanju prava, a za penzionere to je original penzijskog čeka, penzionerska kartica ili rešenje o ostvarenom pravu na penziju, ili dokaz koji izdaje banka iz Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv na osnovu prava na penziju. Zaposleni, čija primanja ne prelaze 80.000 dinara mesečno, dostavljaju dokaz o zaradi iz prethodnog meseca u odnosu na prijavu. Studenti prilažu potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena za tekuću godinu. Stariji od 65 godina, koji nemaju penziju, prilažu potpisanu izjavu da ne ostvaruju to pravo, na obrascu koji se objavljuje na sajtovima Ministarstva turizma i "Pošte Srbije". Prijavljivanje će trajati do evidentiranja maksimalnog broja predviđenih odgovarajućom uredbom, dakle do 30.000.

Direktorka Turističke organizacije Srbije (TOS) Marija Labović istakla je da se ova subvencionisana mera pokazala kao vrlo efikasna i poželjna kada su domaći gosti u pitanju.

- Za ovih 10 godina, koliko dugo delimo vaučere, videlo se da postoji kontinuirani rast broja dolazaka i noćenja domaćih turista koji se poklopio sa ovom subvencionisanom merom i našim promotivnim aktivnostima, koje im sugerišu kako i gde mogu da upotrebe vaučere - istakla je Labovićeva.

Ona navodi da se najveći broj vaučera upotrebi u našim banjama. Na prvom mestu tu je Sokobanja, zatim Vrnjačka banja, Prolom, Lukovska i Kuršumlijska banja.

- Zlatibor je uvek vrlo zanimljiv građanima, ali i drugi planinski centri, kao i ruralna sredina odnosno seoski turizam - kaže direktorka TOS. - Prošle godine najveći broj vaučera bio je iskorišćen za odmor u Sokobanji, Vrnjačkoj banji i na Zlatiboru.