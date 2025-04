PRASIĆI PRODATI I PRE PRAZNIKA: Uoči Uskrsa veća tražnja ponegde gura cene žive vage

POTRAŽNjA za prasićima i jagnjićima uoči praznika iz dana u dan raste. Na nekim stočnim pijacama već je sve rasprodato unapred, pa je zbog slabije ponude u tim krajevima kilogram žive vage poskupeo.

Foto: P. Milošević

Zato su i cene širom Srbije šarenolike. Prasad se prodaje od 330 do 500 dinara za kilogram, a jagnjad od 500 do 700 dinara. Iako potrošači priželjkuju što jeftinije meso, ove cene su uglavnom slabe za stočare. Trenutno živi prasići i jagnjići koštaju slično ili su, čak, jeftiniji nego u vreme Božića, pa se uzgajivači nadaju da će pred Vaskrs cena biti viša. Kod mesa sa ražnja, kako sada stvari stoje, ne bi trebalo da bude značajnijih cenovnih promena.

U mnogim pečenjarama kažu da će do poskupljenja doći samo ako skoči cena žive vage. Trenutno se kilogram prasetine širom Srbije prodaje od 1.990 do 3.000, a jagnjetine od 2.800 do 3.800 dinara.

U nekoliko mesta Južnobačkog okruga, u blizini Novog Sada, prasad i jagnjad se sve više traže, a ponuda na tržištu se polako smanjuje.

- U Čeneju su tako ovih dana prasići prodavani za 400, 450 i 500 dinara po kilogramu žive mere, što je slična ili malo niža cena u odnosu na onu koja je bila oko Nove godine i Božića - kaže proizvođač Goran Miletić. - Tu je već sad rasprodato gotovo sve što je bilo u ponudi. Ja sam sve prasiće koje sam imao na raspolaganju rasprodao unapred, po ceni od 400 dinara za kilogram. Kolege u selu sad traže 450 pa i 500 dinara, jer se ponuda smanjuje, a potražnja ubrzano raste.

I u Kaću se prase može nabaviti za 450 dinara. Ukoliko kupac želi da ga ispeče u jednoj od tamošnjih pečenjara, na to će dodati još 4.000 dinara po komadu za uređenje, pregled na trihinozu i pečenje.

Foto A.rhiva Novosti

Jaganjci u tom naselju mogu da se kupe po ceni od 600 dinara za kilogram žive vage što je za 100 dinara jeftinije nego pre oko tri meseca. Prasića na prodaju još ima i u Budisavi, a cena je, prema rečima Čabe Silija, od 350 do 450 dinara za kilogram, a to je desetak do 20 procenata jeftinije nego uoči prethodnih velikih praznika.

Slična je situacija i u Moravičkom okrugu. Trenutno se prasad na stočnim pijacama prodaje od 350 do 400, dok je jagnjad 550 dinara po kilogramu žive vage. Uzgajivači se, međutim, nadaju da će cena skočiti za još neki dinar pred sam Vaskrs. U gradu, gde na svakom ćošku postoji pečenjara, Čačani sedam dana pred svetac rezervišu gotovo pečenje za vaskršnje praznike. Cena prasetine ide od 2.000 do 2.300, dok za jagnjetinu treba izdvojiti i od 2.800 do 3.000 dinara po kilogramu.

S druge strane, ljudi u selu su u svojim torovima i oborima već odavno ostavili jagnje ili prase za Vaskršnju gozbu. Oni, ili sami peku bravčad u svojim pekarama ili plaćaju uslužno pečenje.Najveća je potražnja za manjim bravčadima, od oko 30 kilograma. Značajno je jeftinije kupiti živo prase ili jagnje, i platiti uslužno pečenje, koje košta oko 150 dinara po kilogramu, nego kupiti pečenje u pečenjarama. Prasad i jagnjad nabavljaju se kod lokalnih stočara, a takvih dobavljača je u Čačku i okolini oko 200.

U Nišu i Pančevu skuplje NA pijacama žive stoke cena prasadi od 16 do 25 kilograma zabeležila je rast u Nišu i na području Južnobanatskog okruga, gde se prethodnih dana prodavala za 350 dinara po kilogramu, a u zaplanjskom kraju za 400 dinara, a očekuju i poskupljenje uoči Vaskrsa. U Pančevu su prasići pretežno koštali 450 dinara. Otkupna cena u Južnobačkom regionu bila je uglavnom 320, a u Mačvanskom okrugu 330 dinara. U gradu na Nišavi i jagnjad je bila skuplja, jer je ponuda bila slaba, a tražnja uoči predstojećih praznika veća, pa je kilogram bio 600 dinara, a u srednjebanatskom okrugu je cena pala na 520 dinara. U zaplanjskom kraju je živa mera jagnjadi nešto viša, kreće se oko 600 do 700 dinara.

U Beograd meso sa ražnja stiže uglavnom iz Čačka, pa su i cene slične, prasetina košta od 2.000 do 2.500, a jagnjetina od 2.800 do 3.000 dinara. Kilogram prasećeg pečenja u Nišu trenutno je oko 1.990 dinara, a jagnjećeg oko 2.800 dinara. Nešto je niža cena svinjskog buta pečenog bez kosti, što spada u jednu vrstu pečenja i ono je 1.400 dinara. U odnosu na prošlu godinu, prasetina je čak i povoljnija i neće biti poskupljenja za predstojeće praznike.

- Ista je količina koju građani poručuju i za Vaskrs, slave, obično se poručuje kilogram-dva - navode naši sagovornici. - Cena će ostati ista ukoliko ostane i cena svežih prasića.

Kilogram živih prasića u Valjevu košta od 350 do 400, a jagnjadi od 500 do 520 dinara. Prasetina s ražnja prodaje se uglavnom od 2.500 do 3.000 dinara, a jagnjetina od 3.300 do 3.800 dinara.