NA OVIM POZICIJAMA PLATA IDE I DO 3000 EVRA: Sezonski radnici sve traženiji - Najviše ponuda za ove poslove

POTRAŽNjA za sezonskim radnicima u turizmu u Crnoj Gori i Hrvatskoj je velika, a plate na višim pozicijima kao što su šefovi kuhinja se kreću i do 3.000 evra, izjavio je danas Miloš Turinski iz Infostuda.

Foto Shutterstock

On je za Tanjug rekao da će Hrvatskoj tokom predstojeće sezone koja kreće već od 1. aprila, biti potrebno oko 65.000 sezonaca, a Crnoj Gori oko 20.000 i dodao da su oglasi za ove poslove na njihovom sajtu i dalje aktivni.

- Plate za visokospecijalističke pozicije koje zahtevaju godine iskustva i znanje, kreću se do 3.000 evra, dok plate za malo niže pozicije, kao što su recimo sobarice, iznose oko 900 evra - rekao je on i naveo da se traže radnici ne samo u ugostiteljstvu nego u celom turizmu.

Prema njegovim rečima, sudeći po broju prijava na oglase, interesovanje za ove poslove je veliko.

- Najviše se prijavljuju ljudi za pozicije za koje nisu potrebne veće kvalifikacije i puno znanja, pa kada pogledamo prijave vidimo da se najviše ljudi prijavljuje za pozicije poput sobara, recepcionera i slično - rekao je on.

Kao zanimljivost je istakao da se na hrvatskom primorju traže i hotelski fotografi, kojima nije potrebno nikakvo prethodno iskustvo, jer im poslodavac nudi obuku u trajanju od sedam do 10 dana, a mogu mesečno da zarade od 1.000 evra pa naviše zavisno od toga koliko se trude.

Turinski je naveo da dobra ponuda iz susednih zemalja privuče veliki broj naših radnika tokom sezone, koji iako su neki od njih i ovde dobro plaćeni, leti odlaze na Jadransko primorje jer zarada koju dobiju tamo je "čista" u smislu da im poslodavci obezbeđuju i smeštaj i hranu, tako da sve pare koje zarade im ostanu.

- Tamo nemaju nikakve dodatne troškove pa se kući vrate sa određenom svotom novca, što im i jeste cilj - naglasio je on.

Osvrnuo se i na problem sa deficitarnošću radnika u građevinarstvu u Srbiji i naveo da se nedostatak radne snage nadomešta iz uvoza, najviše iz Indije, Turske, pa i Kine.

- To je segment tržišta rada koji nam je zaista u velikom problemu i jedini način na koji sada to možemo da pokrpimo, jeste upravo uvoz stranaca - rekao je on.

(Tanjug)